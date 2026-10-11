Lâm Đồng: Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân

Theo Quyết định, Đoàn sẽ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc lựa chọn cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra do Tổ trưởng Tổ công tác quyết định theo hình thức ngẫu nhiên, đột xuất.

Đoàn có quyền yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra báo cáo, cung cấp văn bản, tài liệu liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho tổ chức và cá nhân tại một số đơn vị, địa phương; làm việc trực tiếp với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân;

Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật;

Kiến nghị các giải pháp khắc phục hạn chế, vướng mắc, cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 10/10/2026. Thời hạn kiểm tra: Từ ngày 12/10/2026 đến ngày 20/10/2026./.