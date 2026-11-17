Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng sẽ được sắp xếp, tổ chức lại. (Ảnh: Tuấn Linh)

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 5446/QĐ-UBND ngày 16/11/2026 về việc thành lập Bảo tàng, Thư viện và Công viên Địa chất Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Bảo tàng, Thư viện và Công viên Địa chất Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận, Thư viện tỉnh Lâm Đồng và bộ phận quản lý Công viên Địa chất Đắk Nông thuộc Trung tâm Văn hóa và quản lý Công viên Địa chất Đắk Nông.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án xác định chức năng, nhiệm vụ, bố trí nhân sự và tổ chức bàn giao, tiếp nhận các nguồn lực, bảo đảm hoạt động của đơn vị mới được liên tục, thông suốt, không làm gián đoạn công việc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc bổ nhiệm giám đốc, các phó giám đốc theo phân cấp; chỉ đạo đơn vị hoàn thiện các thủ tục liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tự chủ tài chính.