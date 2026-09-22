Lâm Đồng tham gia tập huấn nhiệm vụ tác chiến 'Vòm phòng không bền vững' năm 2026

Quang cảnh buổi tập huấn trực tuyến

Hội nghị nhằm quán triệt những nội dung cơ bản về xây dựng thế trận phòng không nhân dân trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân.

Trong bối cảnh yêu cầu bảo vệ Tổ quốc đặt ra ngày càng cao, nhiệm vụ xây dựng thế trận phòng không nhân dân đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang và sức mạnh tổng hợp của các địa phương.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải (bên phải) cùng đại tá Lê Anh Vương, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn 5 chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ tác chiến “Vòm phòng không bền vững” trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị

Nội dung gồm những vấn đề cơ bản về xây dựng thế trận phòng không nhân dân, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức chỉ huy và phối hợp giữa các lực lượng.

Trong đó, yêu cầu ứng phó với những thách thức từ chiến tranh hiện đại, đặc biệt là sự phát triển của phương tiện bay không người lái (UAV), được đặt ra như một vấn đề cần quan tâm trong xây dựng thế trận phòng không.

Các chuyên đề tập huấn về “Vòm phòng không bền vững”

Qua tập huấn, các địa phương, đơn vị có thêm cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện kế hoạch và nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thông qua tập huấn, các địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nghiên cứu, vận dụng những kiến thức được trang bị để hoàn thiện công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện, diễn tập phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đại diện các ban, ngành dự hội nghị

Đối với tỉnh Lâm Đồng, việc tham gia hội nghị là dịp để cập nhật, thống nhất nhận thức về nhiệm vụ phòng không nhân dân, tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với các lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ, chủ động đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa bàn, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.