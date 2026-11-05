Lâm Đồng tham dự tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử

Cán bộ, đảng viên, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cùng cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, quản trị hệ thống và cán bộ trực tiếp tham mưu, xử lý thủ tục hành chính của Đảng tham dự.

Cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy

Hội nghị tập trung hướng dẫn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử gồm: chuyển sinh hoạt đảng tạm thời; chuyển sinh hoạt đảng chính thức; thu, nộp đảng phí và lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác.

Cán bộ, đảng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; hướng dẫn quy trình đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận và xử lý nghiệp vụ đối với từng nhóm đối tượng. Trong đó, tập trung vào các thao tác dành cho đảng viên thực hiện nộp đảng phí trực tuyến, cán bộ thụ lý hồ sơ và cán bộ quản trị, vận hành hệ thống.

Cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy

Cùng với đó, hội nghị hướng dẫn quy trình chuyển đổi, rà soát dữ liệu, tài khoản và phân quyền sử dụng hệ thống. Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận, phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở và đề xuất hướng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình vận hành.

Cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy

Để bảo đảm các thủ tục hành chính của Đảng được triển khai thực chất, thuận tiện, đúng thẩm quyền và an toàn, lãnh đạo Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu đề nghị các học viên thẳng thắn nêu những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các chuyên gia và đơn vị kỹ thuật tập trung giải đáp, làm rõ những nội dung thuộc hiện trạng kỹ thuật của phần mềm, đồng thời phân định với những vấn đề cần cơ quan có thẩm quyền kết luận về nghiệp vụ.

Cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đối với những nội dung đã rõ, các địa phương cần chủ động triển khai ngay. Những vấn đề chưa rõ về nghiệp vụ sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận và công bố chính thức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định. Đồng thời, cần xác định cụ thể lộ trình, thời hạn nâng cấp phần mềm nhằm đáp ứng tốt yêu cầu triển khai trong thực tế.

Cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng vận hành hệ thống cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện, thống nhất quy trình nghiệp vụ, chuẩn hóa và số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính của Đảng.

Cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, bảo đảm tính công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền, tính pháp lý và an toàn thông tin, từng bước thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.