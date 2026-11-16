Lâm Đồng tham dự tập huấn chuyển đổi số, an toàn thông tin trong các cơ quan Đảng

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên trái) và đồng chí Phạm Văn Đức giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên phải) cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của các Tỉnh ủy, Thành ủy và các cơ quan Đảng ở Trung ương. Tại Lâm Đồng, tham dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Vũ Ngọc Tú, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (bên phải) và đồng chí Lê Thị Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh (bên trái) cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng có sự tham dự của bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy và cán bộ chuyển đổi số của Trường Chính trị tỉnh; bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cùng cán bộ chuyển đổi số của Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và đảng ủy xã, phường, đặc khu, với sự tham dự của đại diện thường trực cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, bí thư các tổ chức đảng, cán bộ chuyển đổi số cùng đông đảo cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (bên trái) cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng

Theo chương trình, đợt tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày (16 - 17/11). Trong ngày tập huấn đầu tiên, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về an toàn thông tin, an ninh mạng; những nguy cơ, xu hướng tấn công mạng và bài học từ các sự cố điển hình. Nội dung tập huấn làm rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ trong bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu và tài liệu của cơ quan.

Gắn với những tình huống thường gặp trong quá trình xử lý công việc, đại biểu được hướng dẫn nhận diện thư điện tử, website, tin nhắn, cuộc gọi giả mạo; mã QR độc hại; nguy cơ từ mã độc, thiết bị lưu trữ và hành vi giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo. Qua đó, nhận biết các dấu hiệu lừa đảo trên môi trường số để chủ động phòng ngừa.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Từ việc nhận diện nguy cơ, chương trình đi sâu vào kỹ năng sử dụng an toàn các hệ thống thông tin và thiết bị phục vụ công việc. Các nội dung gồm sử dụng thư điện tử công vụ; xử lý liên kết, tệp đính kèm đáng ngờ; quản lý tài khoản, mật khẩu, xác thực đa yếu tố; bảo đảm an toàn khi sử dụng máy tính, điện thoại, USB, Wi-Fi công cộng và làm việc từ xa.

Việc tổ chức hội nghị tập huấn sẽ góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng AI của cán bộ, đảng viên

Đối với bảo vệ dữ liệu, đại biểu được hướng dẫn nguyên tắc lưu trữ, chia sẻ, truyền tải văn bản và tài liệu điện tử; những rủi ro khi sử dụng mạng xã hội, công cụ AI tạo sinh. Chương trình tập huấn cũng đề cập đến những nội dung, lưu ý về các loại thông tin không được nhập vào nền tảng AI và yêu cầu kiểm chứng kết quả do AI tạo ra trước khi sử dụng.

Bên cạnh trang bị kiến thức, hội nghị dành thời gian thực hành nhận diện, xử lý tình huống thư điện tử lừa đảo, tin nhắn giả mạo lãnh đạo hoặc đồng nghiệp, USB không rõ nguồn gốc, rò rỉ tài liệu và chia sẻ thông tin không đúng quy định. Các bước xử lý ban đầu, quy trình báo cáo và phối hợp khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn thông tin cũng được hướng dẫn cụ thể.

Theo chương trình, ngày 17/11, hội nghị tiếp tục với chuyên đề nhận thức về chuyển đổi số, trong đó có nội dung quản trị, khai thác dữ liệu và ứng dụng AI hỗ trợ công tác tham mưu, tổng hợp, xử lý văn bản trong các cơ quan Đảng.

Hiện nay, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo đặt ra yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ và bảo vệ thông tin. Việc tổ chức tập huấn giúp cán bộ, đảng viên chủ động khai thác các công cụ số phục vụ công việc, đồng thời nhận diện rủi ro, nâng cao trách nhiệm bảo vệ dữ liệu, bí mật nhà nước, góp phần thực hiện chuyển đổi số an toàn, hiệu quả trong các cơ quan Đảng.