Lâm Đồng thẩm định 8 hồ sơ đề nghị xếp hạng, ghi danh di sản

Toàn cảnh cuộc họp

Hội đồng xem xét 8 hồ sơ khoa học, trong đó có 7 hồ sơ thuộc lĩnh vực di tích, danh lam thắng cảnh. Đáng chú ý là hồ sơ Trường Dục Thanh (phường Phan Thiết) đề nghị Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt; hồ sơ danh lam thắng cảnh Hang A1 và Hang C2 ( xã Nam Đà) đề nghị xếp hạng cấp quốc gia.

Cùng với đó là 4 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh, gồm: Đồn Biên phòng Đắk Đam (xã Thuận An), Khu Căn cứ Lê Hồng Phong (xã Hòa Thắng), Hội Phước Thiện (xã Liên Hương) và Miếu Long Lễ (xã Bắc Bình).

Hội đồng cũng xem xét, đánh giá 1 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đối với “Nghề làm nước mắm Phan Thiết” để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục quốc gia.

Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tấn Vũ phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, việc thẩm định, khoa học chuyên môn trong lĩnh vực di sản văn hóa, không chỉ mang giá trị học thuật thuần túy mà còn liên quan trực tiếp đến sinh kế của người dân, quy hoạch phát triển của địa phương và sự nguyên vẹn của di sản cho thế hệ mai sau. Đây cũng là cơ sở để Lâm Đồng tiếp tục nhận diện, bảo vệ và phát huy những giá trị di sản văn hóa đang hiện hữu trên địa bàn tỉnh.