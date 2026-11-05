Lâm Đồng: Thăm, chúc mừng các lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri nhân Ngày Quốc khánh Campuchia

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng chúc mừng Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2026).

Tại các đơn vị đến thăm, Đại tá Phạm Xuân Độ, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thay mặt cán bộ, chiến sĩ gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri nhân dịp Quốc khánh Campuchia. Đồng thời, Đại tá Phạm Xuân Độ bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp chu đáo, trọng thị và tình cảm thân thiết mà lãnh đạo các đơn vị dành cho đoàn công tác.

Đại tá Phạm Xuân Độ nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước luôn kề vai sát cánh, đoàn kết, giúp đỡ nhau, cùng vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri.

Đối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Mondulkiri, thời gian qua, mối quan hệ phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng với Tiểu khu Quân sự, Bộ Chỉ huy Hiến binh và Công an tỉnh Mondulkiri không ngừng được củng cố, phát triển. Thường xuyên duy trì các hoạt động gặp gỡ, trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đoàn công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng thăm, chúc mừng Công an tỉnh Mondulkiri.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng bày tỏ mong muốn thời gian tới, các lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường trao đổi thông tin, duy trì hiệu quả các cơ chế phối hợp, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trên biên giới, không để bị động, bất ngờ; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh.

Đón nhận tình cảm, lời chúc mừng của đoàn công tác, lãnh đạo Tiểu khu Quân sự, Bộ Chỉ huy Hiến binh và Công an tỉnh Mondulkiri bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo các đơn vị đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua; khẳng định những hoạt động trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau đã góp phần quan trọng trong giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn khu vực biên giới hai tỉnh.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng tặng quà chúc mừng Công an tỉnh Mondulkiri nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia.

Đại diện lãnh đạo các lực lượng mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì và phát huy mối quan hệ hợp tác truyền thống, tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.