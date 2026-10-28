Lâm Đồng: Tàu cá đang trên đường ra khơi bị bốc cháy
Một chiếc tàu cá ở tỉnh Lâm Đồng hành nghề câu khi vừa mới xuất bến được một đoạn thì bị bốc cháy.
Ngày 28/10, Đồn Biên phòng Thanh Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, rạng sáng cùng ngày, các lực lượng chiến sĩ vừa mới dập tắt ngọn lửa cháy trên tàu cá.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 27/10, tàu cá BTh 89330 TS, có công suất 40CV, dài 10m do ông Hà Tiên Tít làm thuyền trưởng, hành nghề câu. Trên tàu có hai thuyền viên khi vừa xuất bến đến cửa Cảng Phú Hải (phường Phú Thủy), thì bị kẹt dây ga dẫn đến chập điện gây cháy.
Do trên tàu nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh. Ngay lập tức, tàu cá chung quanh liền mang bình chữa cháy mini hỗ trợ nhưng không dập được ngọn lửa.
Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp Hải đội 2 tổ chức các phương tiện cùng với 20 chiến sĩ ra hiện trường khống chế đám cháy.
Sau khi ngọn lửa được dập tắt, các đơn vị lai dắt tàu cá về bờ để tiếp tục xử lý.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lam-dong-tau-ca-dang-tren-duong-ra-khoi-bi-boc-chay-post998478.html