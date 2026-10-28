Lâm Đồng: Tàu cá đang trên đường ra khơi bị bốc cháy

Các lực lượng biên phòng đang lai dắt tàu cá vào bờ. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp)

Ngày 28/10, Đồn Biên phòng Thanh Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, rạng sáng cùng ngày, các lực lượng chiến sĩ vừa mới dập tắt ngọn lửa cháy trên tàu cá.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 27/10, tàu cá BTh 89330 TS, có công suất 40CV, dài 10m do ông Hà Tiên Tít làm thuyền trưởng, hành nghề câu. Trên tàu có hai thuyền viên khi vừa xuất bến đến cửa Cảng Phú Hải (phường Phú Thủy), thì bị kẹt dây ga dẫn đến chập điện gây cháy.

Các lực lượng biên phòng chữa cháy tàu cá. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp)

Do trên tàu nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh. Ngay lập tức, tàu cá chung quanh liền mang bình chữa cháy mini hỗ trợ nhưng không dập được ngọn lửa.

Các lực lượng biên phòng đang kéo tàu cá vào bờ. (Clip: Bộ đội Biên phòng cung cấp)

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp Hải đội 2 tổ chức các phương tiện cùng với 20 chiến sĩ ra hiện trường khống chế đám cháy.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, các đơn vị lai dắt tàu cá về bờ để tiếp tục xử lý.