Lâm Đồng: Tàu cá bị chìm trên biển, 4 lao động mất liên lạc

Tối 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo ban đầu về vụ tàu cá BTh 80712TS bị chìm trên biển, 4 lao động trên tàu mất liên lạc.

Một góc làng chài Mũi Né.

Tàu cá BTh 80712TS có công suất 56 CV, dài 12,3 m, hành nghề câu, do ông N.V.H (SN 1982, trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng. Tàu có 4 lao động, xuất bến ra biển khai thác hải sản lúc 2h ngày 19/10.

Đến khoảng 15h ngày 21/10, Bộ đội Biên phòng nhận được thông tin tàu cá bị chìm tại vị trí cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý.

Lực lượng chức năng liên lạc tàu cá nhưng vẫn không được và chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe của các lao động.

Qua trao đổi với gia đình các thuyền viên, lực lượng chức năng được biết từ khi xuất bến đến nay, những người này chưa liên lạc về nhà.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực tàu cá gặp nạn chủ động hỗ trợ, tham gia cứu nạn khi có điều kiện. Đồng thời, lực lượng chức năng cử cán bộ đến gia đình chủ tàu để nắm tình hình, xác minh thông tin liên quan đến 4 lao động.