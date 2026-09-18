Lâm Đồng tập trung xử lý dứt điểm hệ thống văn bản trong năm 2026

Quang cảnh cuộc họp

Đánh giá chung tại hội nghị cho thấy, công tác rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn nước rút.

Dù khối lượng công việc rất lớn và đối mặt với nhiều áp lực về thời gian, các cơ quan chức năng đang nỗ lực tập trung cao độ để hoàn thành dứt điểm các mục tiêu đề ra trong năm 2026.

Theo báo cáo, tỉnh Lâm Đồng đang phải xử lý một khối lượng VBQPPL khổng lồ do phạm vi quản lý mới, bao gồm hệ thống văn bản của cả 3 đơn vị trước khi sắp xếp.

Ông Dương Tín Hòa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Bên cạnh đó, nhiều lĩnh vực phải đồng thời triển khai cả nhiệm vụ tổng rà soát lẫn xử lý văn bản theo Kế hoạch số 806/KH-UBND, tạo ra áp lực không nhỏ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Dương Tín Hòa, bên cạnh yếu tố khối lượng, tiến độ thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị hiện vẫn chưa đồng đều.

Một số trường hợp, phương án và thời hạn xử lý chưa thực sự cụ thể, hoặc vẫn tiếp tục phải điều chỉnh ngay cả sau khi Sở Tư pháp đã tổng hợp thành Danh mục và Sơ đồ Gantt chung.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Sỹ Thống đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Ngoài ra, một số vướng mắc mang tính đặc thù cũng làm chậm nhịp độ chung, như: các văn bản có nội dung liên quan đến nhiều ngành khiến việc xác định cơ quan chủ trì, căn cứ pháp lý và thống nhất phương án xử lý mất nhiều thời gian; nhiều nội dung chuyên sâu vẫn phải chờ văn bản hướng dẫn chính thức từ các cơ quan Trung ương...

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, thời gian từ nay đến cuối năm 2026 không còn nhiều, trong khi số văn bản còn lại cần xử lý có những nội dung phải trình HĐND tỉnh hoặc thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xây dựng VBQPPL.

Đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu, nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt và tập trung cao độ ngay từ thời điểm này, mục tiêu xử lý dứt điểm toàn bộ hệ thống văn bản trong năm 2026 sẽ gặp nhiều thách thức. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục siết chặt kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để bảo đảm chất lượng và tiến độ theo đúng kế hoạch.

Lãnh đạo các sở, ban ngành tham dự tại cuộc họp