Lâm Đồng tập trung xử lý dứt điểm các dự án đầu tư ngoài ngân sách tồn đọng trong năm 2026

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, ngày 25/9/2026, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4679/QĐ-UBND phân công 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 180 dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp được giao trực tiếp theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ 10 dự án; đồng thời theo dõi chung, chỉ đạo cập nhật kết quả trên Hệ thống cơ sở dữ liệu 751 và giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Dương Minh Châu phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp đó, ngày 10/10/2026, UBND tỉnh ban hành Công văn số 17280/UBND-NNMT về phân loại và giao nhiệm vụ xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Theo đó, 177 dự án đang tiếp tục xử lý được phân thành 3 mức độ, theo nguyên tắc dễ làm trước, khó làm sau.

Cụ thể, mức 1 có 45 dự án, tập trung xử lý dứt điểm trước ngày 31/10/2026. Đến thời điểm này, số dự án đã giảm 25, còn 20 dự án.

Mức 2 có 104 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, cần tiếp tục hoàn thiện các điều kiện, phấn đấu xử lý trước ngày 15/11/2026; hiện còn 85 dự án.

Mức 3 có 28 dự án cần ý kiến hướng dẫn hoặc kết quả giải quyết của cơ quan Trung ương, dự kiến hoàn thành trong năm 2026; hiện còn 23 dự án.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân phát biểu tại buổi làm việc

Đối với tổng thể các dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh, hiện có 365 dự án cần xử lý, với tổng diện tích sử dụng đất 24.616,8 ha và tổng vốn đầu tư 268.222,22 tỷ đồng. Trong đó, 237 dự án đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đạt 64,93%, với tổng vốn đầu tư 100.368,62 tỷ đồng và diện tích đất 11.780,36 ha.

Đáng chú ý, có 88 dự án đã hoàn thành thủ tục pháp lý, đủ điều kiện đưa vào hoạt động hoặc tái khởi động xây dựng. Trong số này, 50 dự án đã đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư 36.464,57 tỷ đồng; 38 dự án đang tái khởi động xây dựng, với tổng vốn đầu tư 6.990,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 113 dự án được tháo gỡ về mặt pháp lý và 36 dự án đã có quyết định thu hồi đất, quyết định hoặc thông báo chấm dứt hoạt động, hoặc kết thúc xử lý do không còn vướng mắc về thủ tục hành chính.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đơn vị tham dự buổi làm việc

Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn 128 dự án đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chiếm 35,07%, với tổng vốn đầu tư 167.853,6 tỷ đồng và diện tích sử dụng đất 12.836,41 ha. Trong đó, 16 dự án có khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương; 112 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, trong đó có 2 dự án đã xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan Trung ương.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tiến độ triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án; đồng thời đề xuất hướng xử lý và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung rà soát, phân loại cụ thể từng dự án, xác định rõ nguyên nhân vướng mắc, thẩm quyền giải quyết và trách nhiệm của từng cơ quan; chủ động phối hợp, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, phấn đấu giải quyết dứt điểm trong năm 2026 đối với các dự án còn vướng mắc.

Các đơn vị cần phân công rõ trách nhiệm, xác định cụ thể thời hạn hoàn thành đối với từng nhóm dự án. Đây là yêu cầu trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các tồn tại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, khơi thông nguồn lực đất đai và vốn đầu tư, tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện sớm tiếp tục thực hiện, phát huy hiệu quả đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh