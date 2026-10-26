Lâm Đồng tập trung xử lý dự án kéo dài, khai thác hiệu quả nhà, đất dôi dư

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ Chỉ đạo 751 tỉnh xem xét báo cáo tình hình, kết quả rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh.

Đến ngày 23/10, tỉnh đã xử lý, hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 209/365 dự án, với tổng diện tích đất của các dự án đã được xử lý là 10.365,5 ha, tổng vốn đầu tư 93.859,73 tỷ đồng.

Trong số các dự án đã được tháo gỡ, có 50 dự án đi vào hoạt động và 37 dự án đang tái khởi động xây dựng. Hiện toàn tỉnh còn 156 dự án tiếp tục được rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, với tổng vốn đầu tư 174.362,49 tỷ đồng và diện tích đất 14.251,27 ha.

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Riêng 64 dự án đầu tư ngoài ngân sách (nằm trong số 365 dự án ngoài ngân sách có khó khăn, vướng mắc) thuộc diện theo dõi của Tổ Chỉ đạo 751 tỉnh, đến nay, có 30 dự án hoàn thành tháo gỡ, đạt 46,88%, với tổng diện tích 2.005,45 ha và tổng vốn đầu tư 46.402,69 tỷ đồng. Còn lại 34 dự án đang tiếp tục xử lý.

Việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án thời gian qua đã góp phần khơi thông nguồn lực đất đai và vốn đầu tư, hạn chế tình trạng dự án chậm triển khai kéo dài, gây lãng phí tài nguyên.

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Liên quan đến các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy đến ngày 25/10, toàn tỉnh đã hoàn thành xử lý 794/1.255 cơ sở. Trong đó, 689 cơ sở được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng; 105 cơ sở đã hoàn thành cho thuê.

Hiện còn 439 cơ sở đã giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý và đang xây dựng phương án khai thác. Trong số này, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý 105 cơ sở, Trung tâm Quản lý nhà tỉnh quản lý 128 cơ sở và các trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã quản lý 206 cơ sở. Ngoài ra, còn 22 cơ sở nhà, đất của Trung ương chưa hoàn thành thủ tục chuyển giao cho tỉnh.

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Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp cho biết, đối với những công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc tỉnh đang rà soát, chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp giải quyết, phấn đấu đến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp phát biểu tại cuộc họp

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành niêm yết việc thông báo cho thuê. Nếu cơ sở nào chưa thể cho thuê được ngay thì chuyển đổi công năng thành không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi thể thao phục vụ trực tiếp người dân.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ ghi nhận nỗ lực của UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương trong rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu kết luận cuộc họp

Kết quả đạt được đã góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, vốn đầu tư, hạn chế tình trạng dự án chậm triển khai kéo dài và tài sản công không được khai thác hiệu quả.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo UBND tỉnh, các phó chủ tịch UBND tỉnh được phân công trực tiếp chỉ đạo, xác định nguyên nhân, thẩm quyền và tiến độ giải quyết đối với 156 dự án ngoài ngân sách còn lại.

Trong đó, giao rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Các sở, ngành phải cam kết tiến độ thực hiện, phấn đấu đến tháng 12/2026 xử lý xong các dự án còn lại theo quy định và phương án đã được phê duyệt.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Về quản lý cơ sở nhà, đất dôi dư, đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu đơn vị được giao quản lý phải thường xuyên kiểm tra, bảo vệ tài sản, giữ gìn vệ sinh, không để xảy ra tình trạng bỏ hoang, xuống cấp. Trách nhiệm quản lý phải được xác định cụ thể trong thời gian chờ hoàn thành thủ tục đấu giá, cho thuê hoặc bố trí sử dụng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Quản lý nhà tỉnh và các địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án đối với từng cơ sở. Những cơ sở đã đủ điều kiện phải sớm thông báo cho thuê, đấu giá; trường hợp chưa xác định giá thì tiếp nhận, ghi nhận nhu cầu để thực hiện ngay khi hoàn tất thủ tục.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Chậm nhất đến ngày 30/10, mỗi cơ sở nhà, đất dôi dư phải được xác định rõ phương án xử lý, thuộc diện đấu giá, cho thuê hoặc bố trí cho địa phương, đơn vị sử dụng; phấn đấu đến ngày 15/11 cơ bản hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đối với những cơ sở chưa tiến hành cho thuê, đấu giá hoặc chưa xác định được phương án sử dụng lâu dài thì các địa phương, đơn vị cần nghiên cứu bố trí tạm thời cho tổ dân phố, khu dân cư, các tổ chức đoàn thể làm nơi sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, thể thao.

Những công trình đã hư hỏng, không còn khả năng sử dụng cần xem xét thanh lý tài sản trên đất, bàn giao đất cho địa phương quản lý và nghiên cứu sử dụng làm công viên, cây xanh, chợ, trường học hoặc công trình công cộng phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thực tế.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý các dự án chậm tiến độ và cơ sở nhà, đất dôi dư. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo UBND tỉnh triển khai các chỉ đạo của Trung ương; tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm tra, giám sát, tập trung xử lý dứt điểm từng dự án và khai thác hiệu quả tài sản công trên địa bàn.