Lâm Đồng tập trung xử lý các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo đúng lộ trình

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng báo cáo tại buổi làm việc

Thời gian vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan đã ban hành các văn bản tham mưu, đôn đốc việc thực hiện khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, tồn tại theo các Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp trao đổi, cung cấp, bổ sung hồ sơ, tài liệu minh chứng hoàn thành đối với 15 nội dung của 4 nhóm vấn đề mà UBKT Trung ương kết luận. Đối với những nội dung còn lại đang được các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp khắc phục.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá việc thực hiện các thông báo kết luận của Trung ương đã có chuyển biến, một số nội dung được tập trung giải quyết và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc xác định một nội dung đã hoàn thành phải có căn cứ, hồ sơ minh chứng và kết quả thực hiện rõ ràng. Đối với những trường hợp báo cáo đã thu hồi dự án hoặc xử lý xong, phải nêu cụ thể quyết định, căn cứ pháp lý và những công việc đã thực hiện.

Để bảo đảm thống nhất trong theo dõi kết quả thực hiện, đồng chí Bùi Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động cung cấp thông tin, chuyển hồ sơ, kết quả xử lý cho UBKT Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng yêu cầu tiếp tục rà soát, phân loại từng nội dung theo kết quả thực hiện. Những việc chưa hoàn thành phải làm rõ nguyên nhân, đánh giá khả năng khắc phục, xác định giải pháp và thời gian hoàn thành. Báo cáo cần ngắn gọn, rõ vấn đề; bảng tổng hợp phải phục vụ thiết thực việc theo dõi, kiểm soát tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Đối với các nội dung còn vướng mắc, các cơ quan phải phân tích cụ thể vướng ở quy định nào, thuộc khâu nào và đề xuất hướng xử lý. Những vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch, cấp phép xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc điều chỉnh nhà đầu tư cần được rà soát kỹ về căn cứ pháp lý. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc phải giải trình rõ lý do, có phương án, kiến nghị cụ thể để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Đồng chí Bùi Thắng cũng yêu cầu UBKT Tỉnh ủy tiếp tục bám sát các chỉ đạo đã ban hành, tăng cường kiểm tra việc chấp hành của các cơ quan, đơn vị; qua đó làm rõ trách nhiệm trong khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Các cơ quan liên quan phải phối hợp chặt chẽ, gắn việc báo cáo với giải pháp thực hiện và kết quả khắc phục cụ thể.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, tồn tại theo đúng lộ trình, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và củng cố kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống chính trị.