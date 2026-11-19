Mưa lớn gây ngập sâu tại xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng) vào ngày 23/9/2026.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia và căn cứ nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về đợt mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to cùng gió mạnh trên vùng biển Bắc Bộ và Trung Bộ từ nay đến ngày 21/11, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết; kịp thời thông tin để người dân chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp.

Các đơn vị cần duy trì thông tin liên lạc thông suốt, bố trí lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven biển, ven suối, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với 14 xã, phường ven biển và Đặc khu Phú Quý gồm: Vĩnh Hảo, Liên Hương, Phan Rí Cửa, Hòa Thắng, Mũi Né, Phú Thủy, Phan Thiết, Tiến Thành, Tân Thành, Tân Hải, La Gi, Phước Hội, Sơn Mỹ và Phú Quý, UBND tỉnh yêu cầu theo dõi chặt diễn biến gió mạnh trên biển, thông báo và hướng dẫn thuyền trưởng, chủ tàu thuyền chủ động phòng tránh. Các địa phương giám sát kỹ hoạt động của phương tiện trên biển, đặc biệt là tàu, thuyền du lịch tại các vịnh, khu vực ven biển, đảo; đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng phòng ngừa dông, lốc, gió mạnh cho người dân.

Về phân công nhiệm vụ cụ thể, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”. Sở Nông nghiệp và Môi trường trực ban theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ; tham mưu tổng hợp thiệt hại, đề xuất phương án khắc phục và bảo đảm an toàn hồ, đập thủy lợi, hành lang thoát lũ sông, suối.

Các sở, ngành liên quan chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn trong phạm vi quản lý, trọng tâm là an toàn giao thông, công trình xây dựng, khu đô thị, hệ thống thoát nước, hồ đập thủy điện, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan. Đồng thời, thông báo kịp thời tình hình thời tiết nguy hiểm cho tàu thuyền đang hoạt động, neo đậu và sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện thường xuyên kiểm tra hiện trạng công trình, mực nước hồ; vận hành đúng quy trình, chủ động điều tiết nước và thông báo kịp thời cho chính quyền, cơ quan chức năng vùng hạ du khi xả nước, lưu ý phương án ứng phó khi xả lũ khẩn cấp. Báo Trung ương và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cần tăng cường cập nhật bản tin cảnh báo, đẩy mạnh tuyên truyền diễn biến thiên tai để người dân chủ động cho người dân phòng ngừa.