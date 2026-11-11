Lâm Đồng tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Hội nghị tập trung đánh giá hoạt động báo chí, truyền thông; thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội và định hướng tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong 2 tháng cuối năm 2026.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Hoàng Linh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh.

Bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo đánh giá hoạt động báo chí, truyền thông tháng 10/2026 và công tác quản lý nhà nước về báo chí thời gian qua

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khúc Thị Thoi trình bày báo cáo đánh giá hoạt động báo chí, truyền thông tháng 10/2026 và công tác quản lý nhà nước về báo chí. Theo đó, các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời thông tin các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh; phản ánh toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Linh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh thông tin về tình hình hoạt động của hội, công tác tập hợp, hỗ trợ hội viên trong thời gian qua

Nội dung tuyên truyền ngày càng bám sát thực tiễn, chú trọng giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình trong lao động, sản xuất và đời sống. Đồng thời, báo chí phát huy vai trò phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, những vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần giúp các cấp, ngành kịp thời nắm bắt tình hình và có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Phó Giám đốc Sở Tài chính thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, đồng thời làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2026

Đại diện Hội Nhà báo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Linh thông tin về tình hình hoạt động của hội, công tác tập hợp, hỗ trợ hội viên, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội; bảo đảm tính chính xác, khách quan và định hướng trong hoạt động báo chí.

Ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin về việc ổn định, củng cố mạng lưới y tế cơ sở sau sáp nhập

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành đã thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, đồng thời làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2026.

Trọng tâm là tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án và tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời các ý kiến của các nhà báo, phóng viên tại hội nghị

Một trong những nội dung được quan tâm là kế hoạch bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Nhà báo Khoa Điềm, Đài Tiếng nói Việt Nam đặt câu hỏi cho lãnh đạo sở, ngành tại hội nghị

Các ngành chức năng tập trung triển khai giải pháp kết nối cung cầu, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ nông sản địa phương; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và chủ động các phương án bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí tham dự hội nghị

Ở lĩnh vực y tế, hội nghị tập trung thông tin về việc ổn định, củng cố mạng lưới y tế cơ sở sau sáp nhập; những khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và nguồn lực hoạt động, cùng các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Đại diện nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị

Ngành y tế tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tăng cường liên kết vùng, phối hợp chuyên môn giữa các cơ sở y tế; đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, chủ động giám sát, phát hiện và phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh có nguy cơ gia tăng trong mùa đông - xuân.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung phản ánh những giải pháp điều hành, kết quả phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và phát triển sản xuất.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền những vấn đề thiết thực gắn với đời sống Nhân dân như bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo; bình ổn thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong việc phản ánh kịp thời, đa dạng các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí; tăng cường truyền thông chính sách, chương trình khám sức khỏe toàn dân, các sự kiện quan trọng của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận và lan tỏa hình ảnh Lâm Đồng.

Quang cảnh hội nghị