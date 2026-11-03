Lâm Đồng tập trung toàn lực thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì họp giao ban tập thể lãnh đạo UBND tỉnh mở rộng

Chiều 3/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì họp giao ban tập thể lãnh đạo UBND tỉnh mở rộng để đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tuần 43. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tập trung toàn lực thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, còn 58 ngày, đêm nữa là hết năm 2026. Khối lượng công việc cần xử lý, hoàn thành quá nhiều. Trong khi, thời gian còn lại rất ít nên áp lực vô cùng lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt và rà soát kỹ lưỡng mọi số liệu, tiến độ công việc thuộc lĩnh vực phụ trách.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia cuộc họp

Các đơn vị bám sát từng ngành, lĩnh vực phụ trách, làm việc trực tiếp với cơ sở để hướng dẫn, đốc thúc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tất cả tập trung cao độ, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, tuyệt đối tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Còn khoảng 58 ngày nữa là hết năm 2026. Tăng trưởng GRDP là mục tiêu lớn nhất của tỉnh trong những tháng cuối năm. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương quyết tâm, toàn lực, "chạy đua" từng giờ. Không thể chậm trễ trong thực hiện mục tiêu này. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu cá sở, ngành, đơn vị vào cuộc, bám sát tiến độ thi công từng công trình, dự án.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia cuộc họp

Về đất đai, vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng... cần được tập trung tháo gỡ, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đối với những nhà thầu yếu kém, các đơn vị đốc thúc và tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý ngay.

Về công tác quản lý, xử lý tài sản công, nhà, đất dôi dư, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện phương án cho thuê, bán đấu giá, cho mượn trụ sở... Mục tiêu của tỉnh là không để trống tài sản, gây lãng phí nguồn lực nhà nước.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu, trong nhiệm vụ tháo gỡ vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách, các sở, ngành phối hợp với địa phương vào cuộc quyết liệt. Dự án nào đã hoàn thành tháo gỡ, địa phương phối hợp sở chuyên ngành trực tiếp làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp. Trong đó, những dự án có thể đi vào hoạt động ngay cần được ưu tiên.

Theo đánh giá, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong tuần 43 tiếp tục được tăng tốc. Nhiều chỉ tiêu vượt khá cao so với kết quả thực hiện trong tuần 42.

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đỗ Tấn Sương báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tuần 43

Đến 2/11/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 28.933 tỷ đồng, tăng hơn 1.500 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước, đạt hơn 84% dự toán HĐND tỉnh giao.

Toàn tỉnh có 237 dự án đã xử lý, hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc kết thúc theo dõi, đạt 64,93%; tăng 28 dự án so với thời điểm báo cáo ngày 26/10/2026. Tổng vốn đầu tư của 237 dự án hơn 100.000 tỷ đồng, tổng diện tích đất trên 11.780 ha.

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham gia cuộc họp

Lâm Đồng đã hoàn thành xử lý triệt để 795 cơ sở trong tổng số 1.255 cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn. Với kết quả này, Lâm Đồng xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố về thực hiện nhiệm vụ xử lý tài sản công dôi dư, với tỷ lệ hoàn thành 76,8%.

Tuy nhiên, theo báo cáo Thống kê tỉnh, GRDP tháng 10 năm 2026 tăng 8,53%, thấp hơn kịch bản đề ra trong tháng 2,88 điểm phần trăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thực hiện 12.400 tỷ đồng, đạt trên 58% kế hoạch, tăng hơn 706 tỷ đồng so kỳ báo cáo trước.

Trong tuần qua, lãnh đạo UBND tỉnh tham dự 20 cuộc họp quan trọng của Trung ương và Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. UBND tỉnh chủ trì 25 buổi làm việc chuyên đề tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, công tác đầu tư công, thu ngân sách và xử lý tài sản công dôi dư.

UBND tỉnh đã tiếp nhận hơn 3.500 văn bản và ban hành hơn 920 văn bản chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực.