Lâm Đồng tập trung toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì cuộc họp

Chiều 26/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì họp giao ban tập thể lãnh đạo UBND tỉnh. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Báo cáo tại cuộc họp, tình hình kinh tế - xã hội của Lâm Đồng tiếp tục tăng tốc. Đến ngày 22/10/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện gần 27.400 tỷ đồng, đạt 79,45% dự toán HĐND tỉnh giao.

Các đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (bên phải); Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) tham dự cuộc họp

Toàn tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 209/365 dự án. Tổng diện tích đất các dự án đã được xử lý hơn 10.365 ha, tổng vốn đầu tư gần 94.000 tỷ đồng.

Giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh thực hiện gần 11.700 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch. Trong đó, riêng nguồn vốn bố trí năm 2026 đạt hơn 59% kế hoạch Chính phủ giao.

Các đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái); Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) tham dự cuộc họp

Về công tác xử lý tài sản dôi dư, đến nay, toàn tỉnh hoàn thành xử lý 794/1.255 cơ sở. Trong đó, 689 cơ sở được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng; 105 cơ sở đã hoàn thành cho thuê.

Trong tuần qua, UBND tỉnh tiếp nhận hơn 3.300 văn bản các loại từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức gửi đến. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành hơn 900 các loại văn bản và chỉ đạo, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu mỗi bộ phận, đơn vị, địa phương phải tập trung toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng

Kết luận buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 chỉ còn hơn 60 ngày, đêm. Trong khi khối lượng công việc vô cùng nhiều, áp lực rất lớn. Nhiệm vụ nào cũng đòi hỏi triển khai khẩn trương và kịp thời mang lại kết quả.

Nếu không quyết tâm, quyết liệt, chỉ tiêu trên các lĩnh vực sẽ rất khó hoàn thành. Mỗi bộ phận, đơn vị, địa phương phải tập trung toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, nhiệm vụ lớn nhất và mang tính quyết định hiện nay của Lâm Đồng là tăng trưởng GRDP "2 con số". Để đạt mục tiêu này, trước hết giải ngân vốn đầu tư công phải được tăng tốc mạnh mẽ.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp

Đối với công tác tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đến nay, có 209/365 dự án được tháo gỡ. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt trong tháo gỡ, cũng như tăng cường cơ chế phối hợp để tháo gỡ đến kết quả cuối cùng.

Về thu ngân sách nhà nước mặc dù đạt cao, nhưng chưa ổn định, nhất là các khoản thu từ đất đai. Các sở, ngành, địa phương khẩn trương tính toán ngay giá đất, đẩy nhanh tiến độ thu, bảo đảm hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tham dự cuộc họp

Riêng công tác khám sức khỏe toàn dân, mặc dù bảo đảm tiến độ nhưng còn rất nhiều khó khăn. Đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, các địa phương vào cuộc với ngành y tế để bảo đảm tất cả mọi người dân đều được khám sức khỏe miễn phí.

Công việc nhiều, áp lực rất lớn. Các đơn vị, địa phương đổi mới, sáng tạo trong tư duy, cách làm. Tất cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng hành, chia sẻ để quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười