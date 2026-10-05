Lâm Đồng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 57 dự án tồn đọng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì hội nghị

Sau quá trình thẩm định kỹ lưỡng hồ sơ pháp lý và tiến độ thực tế, Sở Tài chính đã phân loại 57 dự án tồn đọng thành 6 nhóm để xây dựng giải pháp xử lý đồng bộ. Cụ thể: 14 dự án vướng Quy hoạch khoáng sản 866; 2 dự án liên quan đến Thủy điện Đắk Glun 2 và Đắk Glun 3; 3 dự án thuộc thẩm quyền Trung ương (ngoài Quy hoạch 866); 11 dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, xem xét áp dụng Nghị quyết số 29/2026/QH16; 22 dự án đã có phương án xử lý cụ thể; 5 dự án đang được rà soát điều kiện thu hồi đất, chấm dứt hoạt động.

Đối với 6 dự án điện gió (tổng vốn 14.865 tỷ đồng) thuộc Kết luận số 1027/KL của Thanh tra Chính phủ và Nghị quyết số 233/NQ-CP của Chính phủ, Sở Công Thương được giao hoàn thiện hồ sơ trước ngày 20/10/2026 để triển khai ngay khi có ý kiến chỉ đạo. Riêng dự án Nhà máy điện gió Nam Bình 1 đang được phối hợp xử lý vấn đề chồng lấn trường bắn Quân khu 7.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự tại hội nghị

Đối với 5 dự án điều chỉnh quy hoạch, tỉnh kiến nghị đưa các dự án tại Cụm công nghiệp Lộc Thắng và Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 ra khỏi quy hoạch. Dự án Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đambri đang được đôn đốc gia hạn bảo lãnh ký quỹ trước ngày 15/10/2026.

3 dự án đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội gồm Thủy điện Đắk Búk Sor được hướng dẫn lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư. Thủy điện Đắk R'keh chốt phương án trước ngày 20/10/2026; mỏ đá Đạ Pal 2 tiếp tục được theo dõi sát theo tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đối với Dự án Trung tâm Thương mại Nguyễn Kim Đà Lạt (phường Xuân Hương - Đà Lạt), Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp làm rõ sự phù hợp của dự án với quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2026.

Lãnh đạo sở, ngành tham dự tại hội nghị

Dự án lấn biển, sắp xếp dân cư phường Đức Long, tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để rà soát ranh giới, xin ý kiến hướng dẫn từ Bộ Quốc phòng nhằm khắc phục dứt điểm các tồn đọng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

4 dự án thuộc trách nhiệm nhà đầu tư (Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, Bến xe Đại Oai, Chợ trung tâm thị trấn Đắk Mâm, Khai thác mỏ đất san lấp Đạ Kho) được đưa vào danh mục đã tháo gỡ, ấn định thời hạn và áp dụng biện pháp xử lý nghiêm nếu không chấp hành. 18 dự án thuộc trách nhiệm cơ quan nhà nước, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm chính 12 dự án; phần còn lại phân công cho Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND các địa phương chủ động giải quyết. Đối với nhóm 5 dự án còn lại đang hoàn tất thủ tục thu hồi đất và chấm dứt hoạt động, tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm kéo dài.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát từng dự án, rà soát kỹ từng nội dung vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư; tập trung xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, không để kéo dài.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu kết luận hội nghị

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các cơ quan chuyên môn cần chủ động tham mưu UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị Trung ương xem xét tháo gỡ. Các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai, cần tập trung giải quyết thủ tục, tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm đưa dự án vào thực hiện. Riêng những dự án chậm triển khai, nhà đầu tư không đủ năng lực hoặc không thực hiện đúng cam kết, phải rà soát, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việc chủ động phân loại, làm rõ thẩm quyền và áp dụng lộ trình xử lý cụ thể thể hiện quyết tâm cao của Lâm Đồng trong việc tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tạo môi trường đầu tư minh bạch và hiệu quả.