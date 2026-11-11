Lâm Đồng tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển kinh tế

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung chủ trì cuộc họp Tổ Chỉ đạo 1678 Tỉnh ủy Lâm Đồng chiều 11/11

Chiều 11/11, Tổ Chỉ đạo 1678 Tỉnh ủy Lâm Đồng họp đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị kinh tế sau kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Nhiều kiến nghị kinh tế còn vướng mắc

Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển công nghiệp bô xít - alumin - nhôm đã được tỉnh hoàn thiện, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 7/11/2026 sau khi tiếp thu ý kiến các cơ quan Trung ương. Đề án hiện chờ cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út trao đổi về nhiệm vụ tháo gỡ chồng lấn quy hoạch khoáng sản

Đối với quy hoạch khoáng sản bô xít, tỉnh tiếp tục phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan liên quan xử lý khoảng 65.000 ha chồng lấn quy hoạch.

Hồ sơ, dữ liệu đã được cập nhật nhưng quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt. Những vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư, cấp phép xây dựng và chuyển mục đích sử dụng đất của người dân vẫn cần tiếp tục tháo gỡ.

Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng Trần Vũ Ngoan báo cáo về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền

Với dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân III, các đơn vị đang làm rõ năng lực tài chính, khả năng huy động vốn và phương án triển khai của nhà đầu tư. Các cơ quan chức năng đồng thời rà soát tình hình sử dụng đất để đề xuất hướng xử lý.

Đối với 2 dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, Lâm Đồng tiếp tục kiến nghị Trung ương hỗ trợ 1.231 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Dương Minh Châu trao đổi một số nội dung tại cuộc họp

Do chưa có phản hồi chính thức về nguồn hỗ trợ, các cơ quan liên quan tiếp tục làm việc với bộ, ngành Trung ương và chuẩn bị phương án cân đối vốn phù hợp.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nhiều dự án còn vướng mắc do nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia hoặc chồng lấn quy hoạch bô xít. Sở Công thương đã hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đầu tư, đất đai, xây dựng và các điều kiện liên quan.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân báo cáo các nhóm vướng mắc thuộc thẩm quyền

Việc xây dựng các trạm phát sóng viễn thông trên đất lâm nghiệp cũng gặp khó khăn về thủ tục. Các cơ quan chuyên môn đang phối hợp xác định phương án sử dụng đất và thủ tục phù hợp để tháo gỡ.

Rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả xử lý

Theo đánh giá của Tổ chỉ đạo, phần lớn kiến nghị còn tồn đọng liên quan đến nhiều lĩnh vực, cần sự phối hợp của các cơ quan Trung ương. Bên cạnh đó, việc cập nhật kết quả, hoàn thiện hồ sơ của một số đơn vị chưa kịp thời, ảnh hưởng tiến độ xử lý.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Tiêu Hồng Phúc đề xuất một số nội dung tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung yêu cầu các sở, ngành tập trung xử lý những kiến nghị còn tồn đọng, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương phải chủ động giải quyết, không để kéo dài. Đối với nội dung vượt thẩm quyền, cần tiếp tục phối hợp với cơ quan Trung ương, đồng thời chuẩn bị phương án xử lý theo từng tình huống, tránh bị động, chờ đợi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung phát biểu kết luận tại cuộc họp

Các đơn vị rà soát từng nhiệm vụ, làm rõ kết quả thực hiện, khó khăn và hướng giải quyết. Mỗi nội dung phải xác định cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm, tiến độ và kết quả cần đạt; không báo cáo chung chung, đùn đẩy trách nhiệm. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung

Nhấn mạnh nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn”, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm phối hợp, chủ động tham mưu giải pháp, không chỉ dừng ở việc gửi kiến nghị và chờ phản hồi.

Báo cáo phải ngắn gọn, phản ánh thực chất tiến độ, kết quả xử lý để Tổ giúp việc tổng hợp, tham mưu Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo.

Các thành viên của Tổ Chỉ đạo 1678 Tỉnh ủy Lâm Đồng dự và theo dõi phát biểu của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung

Theo Quyết định số 1678-QĐ/TU ngày 11/9/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thành lập Tổ Chỉ đạo gồm 10 thành viên, do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung làm Tổ trưởng.

Tổ có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị kinh tế thuộc trách nhiệm giải quyết của Trung ương; định kỳ báo cáo, đề xuất Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo.

Tổ theo dõi 8 nhóm kiến nghị, trong đó 2 nhóm đã hoàn thành, gồm bổ sung tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bu Prăng vào quy hoạch mạng lưới đường bộ; hướng dẫn thống nhất áp dụng quy định pháp luật về giao thông đường bộ.