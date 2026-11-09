Lâm Đồng tập trung tăng tốc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì họp giao ban tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tuần 44

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 còn rất ít, trong khi, nhiệm vụ phải xử lý, hoàn thành đang còn quá nhiều. Các sở, ngành, đơn vị, bộ phận phải tập trung toàn lực thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nhiều nhiệm vụ cơ bản ổn. Nhưng còn không ít chỉ tiêu cần phải tập trung tăng tốc. Chúng ta cần dồn sức cho giải ngân vốn, tháo gỡ dự án đầu tư, xử lý tài sản công dôi dư, thu ngân sách nhà nước. Chỉ khi các chỉ tiêu này đạt cao, mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số” của tỉnh mới có thể hoàn thành. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, bộ phận liên quan dồn sức giải ngân vốn, tháo gỡ dự án đầu tư, xử lý tài sản công dôi dư, thu ngân sách nhà nước

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, trước hết, giải ngân vốn đầu tư công phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hai vướng mắc chính vẫn là giải phóng mặt bằng và năng lực nhà thầu kém. Bây giờ, nhà thầu nào yếu, các đơn vị đề xuất xem xét thay ngay. Thay vì dừng lại ở cam kết, phải thấy được hiệu quả chuyển biến tại công trường.

Người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu, bộ phận theo dõi đầu tư công tăng cường giám sát, đốc thúc thường xuyên. Trên cơ sở này, các đơn vị báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện tại các Ban Quản lý dự án, sở, ngành và 124 xã, phường, đặc khu. Chủ đầu tư nào chậm tiến độ, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự cuộc họp

Về việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh giao bộ phận liên quan tiếp tục theo dõi, đốc thúc, đưa các dự án đã hoàn thành thủ tục đi vào hoạt động.

Các đơn vị hướng dẫn cấp xã, phường và đặc khu rà soát dự án, chủ động mời các chủ đầu tư lên làm việc để nắm bắt thực trạng, thể hiện sự cầu thị của chính quyền đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Về tài sản công dôi dư, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu, toàn bộ nhà, đất dôi dư phải được đưa vào khai thác trước ngày 15/11/2026, không để lãng phí nguồn lực.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp (bên trái); Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (bên phải ) tham dự cuộc họp

Đối với lĩnh vực thu ngân sách nhà nước, Sở Tài chính, Thuế tỉnh tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, các địa phương tăng cường khai thác nguồn thu. Trong đó, riêng nguồn thu từ đất phải được chú trọng thực hiện.

Theo đánh giá, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong tuần 44 tiếp tục được tăng tốc. Nhiều chỉ tiêu vượt khá cao so với kết quả thực hiện trong tuần 43. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến ngày 5/11/2026 hơn 29.061 tỷ đồng, tăng 793 tỷ đồng so với tuần trước, đạt 84,39% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tính đến ngày 5/11, Lâm Đồng thực hiện giải ngân 12.582/21.286 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch, tăng 263 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

Tình hình tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện nghiêm túc. Tổng số hồ sơ xử lý trong kỳ 28.807 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết 10.947 hồ sơ; còn lại số hồ sơ đang giải quyết.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (bên trái); Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn (bên phải) tham dự cuộc họp

Công tác khám sức khỏe toàn dân được đẩy nhanh tiến độ. Tính đến 6/11/2026, Lâm Đồng khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân đạt 62,6%. Nếu tính tổng số lượt khám sức khỏe (bao gồm khám sức khỏe các loại và khám, điều trị bảo hiểm y tế) trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 85%.

Trong tuần, UBND tỉnh nhận 125 nhiệm vụ. Trong đó, 102 nhiệm vụ thuộc chương trình công tác của UBND tỉnh, 23 nhiệm vụ thuộc chương trình công tác của Tỉnh ủy. Đến nay, có 117 nhiệm vụ đã hoàn thành; 6 nhiệm vụ gia hạn thời hạn thực; 2 nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đỗ Tấn Sương báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tuần 44

Lãnh đạo UBND tỉnh đã tham dự 11 cuộc họp do Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức 37 buổi làm việc về kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; nghe báo cáo tiến độ quy hoạch phân khu các Khu công nghiệp; nghe tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án ngoài ngân sách…

Trong tuần, UBND tỉnh đã tiếp nhận hơn 2.900 văn bản các loại từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức gửi đến. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành hơn 780 văn bản các loại và chỉ đạo, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực.