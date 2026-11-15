Lâm Đồng tập trung nguồn lực, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới

Công trình cấp nước sạch được đầu tư từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống người dân tại khu vực Đồng Nai Thượng

Ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng nông thôn

Tại vùng Đồng Nai Thượng, xã Cát Tiên 3, nơi có hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc Mạ sinh sống, những công trình cấp nước sạch được đầu tư từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống của người dân.

Nguồn nước được bơm từ các giếng khoan, qua hệ thống xử lý trước khi đưa lên các bồn chứa, sau đó dẫn theo đường ống đến các thôn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho hơn 2.000 nhân khẩu trên địa bàn.

Ông Điểu K’Bôi, thôn Phi Sar, xã Cát Tiên 3 chia sẻ, trước đây, người dân vùng Đồng Nai Thượng chủ yếu sử dụng nước từ các giếng đào tự phát. Nguồn nước chưa qua xử lý, thường bị nhiễm phèn, lẫn nhiều tạp chất, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều công trình cấp nước sạch được đầu tư xây dựng, hệ thống đường ống cũng được kéo dọc các thôn, tạo điều kiện để các hộ đấu nối nước về tận nhà.

“Nay Nhà nước đầu tư trạm cấp nước, đường ống dẫn đến các thôn, người dân chỉ cần lắp thêm một đoạn ngắn là có nước sạch sử dụng. Bà con rất phấn khởi và yên tâm hơn trong sinh hoạt”, ông Điểu K’Bôi cho biết.

Từ nguồn vốn chương trình Xây dựng nông thôn mới, xã Cát Tiên 3 đã đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, phục vụ đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn

Không chỉ đầu tư công trình nước sạch tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn lực xây dựng nông thôn mới còn được các địa phương ưu tiên cho hệ thống giao thông, thủy lợi và kênh mương nội đồng. Đây là những hạng mục thiết yếu, vừa phục vụ nhu cầu đi lại, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn.

Tại xã Cát Tiên, địa phương đang tập trung các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó chú trọng các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Theo bà Trần Thị Thế Ngọc, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên, trong năm 2026, địa phương đã trình HĐND xã điều chỉnh số vốn hơn 3,4 tỷ đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 được chuyển nguồn sang năm 2026 để tiếp tục thực hiện các nội dung, thành phần thuộc chương trình giai đoạn 2026 - 2030.

UBND xã Cát Tiên tổ chức khởi công dự án Nâng cấp 2 tuyến đường giao thông nông thôn thuộc thôn Nam Ninh từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Riêng chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã có 13 công trình, dự án với tổng kế hoạch vốn hơn 6,3 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã giải ngân 4/13 công trình, dự án với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng, đạt 33,75% kế hoạch.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND xã đang tập trung đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai những công trình còn lại, đồng thời rà soát thủ tục, khối lượng thực hiện và tiến độ thanh toán. Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, xã phấn đấu nâng tỷ lệ giải ngân lên khoảng 91% và đến ngày 31/12/2026 hoàn thành 100% kế hoạch vốn.

Hệ thống cung cấp nước sạch phục vụ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số Đồng Nai Thượng được duy tu, sửa chữa thường xuyên, phục vụ tốt nhu cầu của người dân

Thực tế tại Cát Tiên cho thấy, hiệu quả của nguồn vốn xây dựng nông thôn mới không chỉ được thể hiện qua số lượng công trình hoàn thành mà còn ở những lợi ích thiết thực đối với người dân. Qua đó, góp phần giải quyết nhu cầu thiết yếu, tạo nền tảng phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống ở nông thôn.

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ giải ngân

Theo ông Võ Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, tổng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 là hơn 843 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương bố trí hơn 355 tỷ đồng, gồm hơn 259 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và hơn 96 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp. Ngân sách tỉnh bố trí đối ứng hơn 487 tỷ đồng, gồm hơn 355 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và hơn 132 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp.

Đối với chương trình Xây dựng nông thôn mới, việc phân bổ và giải ngân vốn cần gắn với tiến độ thực hiện các công trình thiết yếu, ưu tiên những hạng mục phục vụ trực tiếp đời sống

Đối với công tác phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cấp tỉnh, tính đến hết ngày 20/10/2026, Sở Tài chính đã nhận được báo cáo, đề xuất phân bổ vốn năm 2026 của 5/15 đơn vị. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, sở đã tham mưu UBND tỉnh giao chi tiết qua 5 đợt với tổng số vốn hơn 30 tỷ đồng trên tổng kế hoạch hơn 135 tỷ đồng, đạt 23%.

Ở cấp xã, theo báo cáo của các địa phương, đến nay, 124/124 xã, phường, đặc khu đã thực hiện phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Đây là cơ sở để các địa phương chủ động triển khai các công trình, dự án, đồng thời rà soát tiến độ thực hiện, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình giải ngân.

Công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ tại Nhà văn hóa xã Lạc Dương đang được hoàn thiện

Trong bối cảnh Lâm Đồng có địa bàn rộng, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn về hạ tầng, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và chính quyền cơ sở. Cùng với việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, các địa phương cần chủ động rà soát khả năng thực hiện từng công trình, xác định rõ những vướng mắc về hồ sơ, tổ chức thi công và thanh toán để kịp thời tháo gỡ.

Đường nông thôn xã Đạ Tẻh 2 xanh, sạch, đẹp

Đặc biệt, đối với chương trình Xây dựng nông thôn mới, việc phân bổ và giải ngân vốn cần gắn với tiến độ thực hiện các công trình thiết yếu, ưu tiên những hạng mục phục vụ trực tiếp đời sống, sản xuất của người dân. Công tác kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thi công cần được tăng cường, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn.