Các đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (bên phải) và Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) chủ trì buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trần Nhật Huy cho biết, trong tháng 10/2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh đạt 29.075,436 tỷ đồng, bằng 97,41% kế hoạch.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 11.146,814 tỷ đồng, vượt 0,34% kế hoạch; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 6.153,389 tỷ đồng, bằng 94,08%; khu vực dịch vụ đạt 10.745,733 tỷ đồng, bằng 96,24% kế hoạch...

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trần Nhật Huy báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế trong tháng 10/2026

Nhìn chung, hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, song kết quả giữa các khu vực kinh tế chưa đồng đều. Một số ngành sản xuất và thương mại còn gặp nhiều khó khăn.

Phó Giám đốc Sở Công thương Cao Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Ở lĩnh vực thu hút đầu tư, đến ngày 17/11/2026, toàn tỉnh thu hút 75 dự án đầu tư mới, tăng 20 dự án so với cùng kỳ năm 2025, với tổng vốn đăng ký 187.707,47 tỷ đồng.

Trong đó, có 54 dự án ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 176.123,14 tỷ đồng và 21 dự án trong khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 11.584 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh thực hiện điều chỉnh 61 dự án, với tổng vốn đăng ký điều chỉnh 23.955,56 tỷ đồng.

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Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Đến ngày 17/11, toàn tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 307/365 dự án, đạt 84,11%, với tổng vốn đầu tư 215.082,39 tỷ đồng và diện tích đất 17.387,54 ha. Trong số này, có 51 dự án đã đi vào hoạt động, hiện còn 58 dự án đang tiếp tục được tập trung xử lý.

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Đối với đầu tư công, lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo đạt 13.116,058 tỷ đồng, bằng 61,82% kế hoạch vốn được giao. Tiến độ giải ngân còn chậm, đòi hỏi các cấp, ngành và chủ đầu tư phải quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, nhất là đối với những dự án còn vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và tiến độ thi công.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; chủ động rà soát những khó khăn, hạn chế trong từng lĩnh vực để kịp thời có phương án khắc phục. Trong điều hành phát triển kinh tế, cần nỗ lực duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu kết quả quý sau cao hơn quý trước.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện, các sở, ngành, đơn vị cũng đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2026, tập trung khắc phục những ngành, lĩnh vực còn thiếu hụt so với kế hoạch; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và phát huy lợi thế của khu vực nông nghiệp.

Đối với các ngành có mức thiếu hụt lớn trong tháng 10 như sản xuất kim loại, bán buôn, bán lẻ, bán và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy, hoạt động y tế, viễn thông và vận tải, cần xây dựng phương án cụ thể để bù đắp trong tháng 11 và tháng 12. Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục, mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực hoạt động và khai thác hiệu quả thị trường tiêu thụ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm; chủ động rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xác định rõ những khó khăn, điểm nghẽn để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Trong đó, cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc đối với 58 dự án đầu tư ngoài ngân sách còn tồn đọng, có tổng vốn đầu tư 53.139,83 tỷ đồng và diện tích đất 7.229,24 ha. Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đầu tư mới và dự án được điều chỉnh sớm triển khai, đưa vào hoạt động, góp phần bổ sung năng lực sản xuất, tạo thêm động lực phát triển kinh tế.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2026 đạt tối thiểu 95% kế hoạch vốn và đến ngày 31/1/2027 hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Các chủ đầu tư cần khẩn trương rà soát kế hoạch vốn được giao, xây dựng tiến độ thi công và cam kết giải ngân cụ thể theo từng dự án, từng tháng; xác định rõ khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân dự kiến cũng như trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân. Tổng số vốn cần tiếp tục giải ngân hơn 8.101 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi làm việc

Việc tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư và nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.