Lâm Đồng tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng '2 con số'

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% vào cuối năm 2026, yêu cầu đặt ra cho Lâm Đồng lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có, mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện.

Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian còn lại của năm 2026.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng hỏi thăm bà con Nhân dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Gia Nghĩa

Phóng viên: Thưa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, kết quả tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 của Lâm Đồng cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả này?

Đồng chí Hồ Văn Mười: Có thể nói, trong hơn 9 tháng năm 2026, Lâm Đồng vừa kiện toàn bộ máy sau sắp xếp, vừa dồn sức cho mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên. Kết quả tăng trưởng trong quý III/2026 của tỉnh ghi nhận mức 9,65%, xếp thứ 20/34 tỉnh, thành trong cả nước, nâng tốc độ tăng trưởng của địa phương trong 9 tháng lên 8,51%.

So với kịch bản đề ra, kết quả này chưa đạt kỳ vọng. Tuy nhiên, sự chuyển biến khá ấn tượng so với các quý trước và cùng kỳ năm 2025 (6,42%) đã thể hiện những nỗ lực, quyết tâm rất lớn của Lâm Đồng trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thực địa dự án Đường ven biển phía Đông Nam Lâm Đồng

Khẳng định như vậy bởi vì sau sáp nhập, Lâm Đồng có diện tích lớn nhất cả nước, với dân số hơn 3,9 triệu người. Toàn tỉnh có 124 xã, phường, đặc khu, với hơn 17% tỷ lệ bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Để quản trị một đơn vị hành chính có không gian rộng lớn, dân số đông, nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, với 70 xã khó khăn và đặc biệt khó khăn như Lâm Đồng là bài toán cực kỳ khó.

Cùng với đó, vào cuối năm 2025, sau khi sáp nhập không lâu, Lâm Đồng là một trong những địa phương chịu hậu quả rất lớn về thiên tai, mưa lũ, với tổng thiệt hại hơn 1.800 tỷ đồng. Nhiều hệ thống hạ tầng chủ lực, kết nối như giao thông, thuỷ lợi… đối mặt với tình trạng đứt gãy. Có những thời điểm, Lâm Đồng tưởng chừng không thể vượt qua.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam tại Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông ngày 26/7/2026

Tuy nhiên, bằng sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tăng trưởng GRDP trong 9 tháng năm 2026 của địa phương đạt kết quả tích cực, có sự vượt bậc so với các mốc thời gian trước đó. Điều này được minh chứng qua tổng thu ngân sách đạt khá. Thu hút đầu tư khởi sắc. Giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến rất tích cực.

Cùng với đó, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành, triển khai những quyết sách rất lớn như quy hoạch, xử lý tài sản công dôi dư, tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư ngoài ngân sách... Đây là những quyết sách rất đúng, trúng và kịp thời. Thậm chí, có những quyết sách được triển khai chưa từng có trong tiền lệ.

Lâm Đồng đã chủ động, tiên phong trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hàng trăm dự án đầu tư ngoài ngân sách

Áp lực khi thời gian thực hiện rất ngắn, trong khi khối lượng công việc quá lớn, nhưng Lâm Đồng đã nỗ lực, tập trung nguồn lực “chạy đua” để bảo đảm tiến độ. Riêng đối với lĩnh vực tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư ngoài ngân sách, Lâm Đồng là một trong những địa phương có kết quả xử lý tốt.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành xử lý tồn đọng cho gần 200/365 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đầu tư gần 230.000 tỷ đồng. Dù việc tháo gỡ vướng mắc chưa đồng nghĩa toàn bộ vốn đã được giải ngân hay tất cả dự án đã vận hành, nhưng kết quả đó cho thấy những chuyển động cụ thể trong xử lý tồn đọng. Đó cũng là minh chứng cho sự đoàn kết, quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến các xã, phường, đặc khu.

Trong 9 tháng năm 2026, Lâm Đồng thu ngân sách nhà nước thực hiện gần 26.000 tỷ đồng, đạt hơn 80% dự toán Trung ương giao. Toàn tỉnh đón hơn 18 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Địa phương cấp chủ trương đầu tư cho 63 dự án, với tổng vốn gần 200.000 tỷ đồng. Phần lớn các dự án thuộc lĩnh vực khoáng sản, năng lượng và sẽ là động lực tăng trưởng công nghiệp, từ đó đóng góp vào GRDP của tỉnh.

Phóng viên: Để phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao trong những tháng cuối năm 2026, Lâm Đồng cần tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Hồ Văn Mười: Có thể khẳng định rằng, mặc dù tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đang trên đà tăng tốc, nhưng cần xác định đây mới là kết quả bước đầu. Để duy trì đà tăng trưởng bền vững, Lâm Đồng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Điều đó thể hiện qua quy mô nền kinh tế của tỉnh còn khiêm tốn. Các động lực tăng trưởng mới chưa hình thành đầy đủ. Tăng trưởng của tỉnh vẫn dựa nhiều vào các dự án công nghiệp quy mô lớn đã đi vào hoạt động.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham quan xưởng đúc nhôm thuộc Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông - dự án chủ lực của tỉnh

Trong khi các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng bền vững như kinh tế số, kinh tế xanh, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, logistics, du lịch chất lượng cao... còn nhiều dư địa, nhưng chưa thu hút được bao nhiêu.

Cùng với đó, môi trường đầu tư kinh doanh tuy có nhiều cải thiện nhưng vẫn tiềm ẩn các yếu tố thiếu bền vững. Lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới.

Các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng bền vững như kinh tế số, kinh tế xanh, công nghiệp công nghệ cao... tại Lâm Đồng còn nhiều dư địa, nhưng chưa thu hút được bao nhiêu

Trong 3 tháng cuối năm 2026, theo kịch bản tăng trưởng vừa được Chính phủ ban hành, cả nước đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên. Trong đó, riêng Lâm Đồng được giao đạt mức tăng tối thiểu 12,88%, địa phương phấn đấu kịch bản 13,05%.

Để thực hiện được mục tiêu gắn với trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Lâm Đồng chủ động nâng cao chất lượng tăng trưởng. Địa phương chủ động bóc tách, lượng hoá dòng tiền, con số đóng góp vào GRDP chi tiết theo từng tháng.

Dây chuyền sản xuất nhôm tại Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông

Tỉnh sẽ tập trung vào từng “xương sống” của tăng trưởng như công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, du lịch, thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn các dự án… Trên cơ sở này, Lâm Đồng sẽ cập nhật kịp thời tháo gỡ vướng mắc và điều chỉnh các giải pháp điều hành, nhằm khai thác tối đa các dư địa tăng trưởng.

Trước hết, Lâm Đồng sẽ quyết liệt xử lý các “điểm nghẽn” đang cản trở tăng trưởng, nhất là các vướng mắc về cơ chế, thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng… đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Lâm Đồng tập trung vào sản xuất nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Lâm Đồng yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng. Chậm nhất đến ngày 30/10/2026, tất cả các dự án đầu tư công phải hoàn thành công tác này. Đây là mệnh lệnh từ trái tim, từ tinh thần trách nhiệm. Nếu không hoàn thành, trách nhiệm trước hết sẽ thuộc về lãnh đạo các địa phương.

Lâm Đồng cũng sẽ kiên quyết hơn. Trường hợp cố tình chây ì, không ủng hộ sau khi đã vận động kéo dài sẽ phải kiên quyết xử lý bằng biện pháp cưỡng chế. Đối với các nhà thầu yếu kém, các sở, ngành, chủ đầu tư sẽ trực tiếp làm việc để giám sát chặt chẽ năng lực và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp kiểm tra tiến độ thi công dự án Cầu Phước Cát, xã Đạ Tẻh 2 vào chiều 7/10

Về việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách, Lâm Đồng tiếp tục phân công các Phó Chủ tịch tỉnh trực tiếp theo dõi, đốc thúc, đưa các dự án đã hoàn thành thủ tục đi vào hoạt động. Cấp xã, phường và đặc khu có trách nhiệm rà soát dự án, chủ động mời các chủ đầu tư lên làm việc để nắm bắt thực trạng, thể hiện sự cầu thị của chính quyền đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Mũi Né đã trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế

Để bảo đảm lĩnh vực thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, các đơn vị liên quan tập trung cao độ, tổ chức làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát về tất cả tài sản dôi dư trên địa bàn. Trên cơ sở này, các đơn vị chủ động xây dựng phương án quản lý theo hướng rõ ràng, làm được đến đâu triển khai đến đó, nhằm tránh lãng phí tài sản công.

Địa phương sẽ thực hiện đồng bộ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy hiệu quả Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và các địa phương (DDCI). Lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp sẽ được tỉnh đẩy mạnh.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhân Cơ

Lâm Đồng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, nhà đầu tư vào nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư dự án tại địa bàn. Tất cả “xem dự án của doanh nghiệp là dự án của chúng ta”, “vấn đề của doanh nghiệp như công việc của gia đình mình”.

Cùng với tập trung cho lĩnh vực kinh tế động lực, Lâm Đồng tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, bền vững, hiện đại.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thăm gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại địa phương

Tỉnh sẽ tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng dịch vụ, logistics, du lịch, từng bước chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh sẽ được quan tâm nhiều hơn.

Phóng viên:Trong quý IV/2026, đồng chí đã giao trách nhiệm cho các đơn vị, địa phương trên tinh thần “Trách nhiệm, hành động, kết quả và xử lý". Vậy tinh thần này được quán triệt như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Hồ Văn Mười: Đúng vậy! Thời gian còn lại của năm 2026 đang được Lâm Đồng tính từng giờ. Lâm Đồng quán triệt tăng cường thực hiện công tác chuyên môn ngoài giờ, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Với một địa bàn rộng lớn như Lâm Đồng, để tăng 1 điểm phần trăm trong GRDP là con số rất lớn. Chúng tôi xác định, trong quý IV/2026, tăng trưởng "2 con số" là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Tất cả sở, ngành, địa phương phải vào cuộc với tinh thần "Trách nhiệm, hành động, kết quả và xử lý" ở mức cao nhất.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (hàng đầu ngoài cùng) cùng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) kiểm tra thực tế và chỉ đạo các đơn vị khắc phục sạt lở đèo Prenn, bảo đảm giao thông thông suốt cho người dân, du khách (tháng 9/2026)

Các đơn vị, địa phương xác định rõ trách nhiệm, từ đó, đi đến hành động “đúng và trúng”. Khi hành động phải cho ra kết quả cụ thể. Trên cơ sở kết quả thực hiện, các đơn vị có hướng xử lý hiệu quả. Nếu kết quả tốt, tỉnh tổ chức khen thưởng, nhân rộng mô hình. Ngược lại, nếu làm không được, Lâm Đồng sẽ kiên quyết trong kiểm điểm, phê bình.

Hiện nay, lãnh đạo UBND tỉnh đã, đang trực tiếp làm việc với lãnh đạo các sở chuyên ngành và sẽ trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu để xác định dư địa, khai thác “từng hạt thóc”, giao chỉ tiêu cụ thể.

Lâm Đồng đang tập trung hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội

Từng ngành, lĩnh vực, dự án, từng cơ sở sản xuất kinh doanh được Lâm Đồng giao cho các đơn vị, địa phương phối hợp với Thống kê tỉnh tổng hợp, rà soát để tính toán, lượng hóa “dòng tiền” đóng góp vào tăng trưởng.

Kịch bản tăng trưởng được chúng tôi xây dựng theo các trụ cột chính: công nghiệp, du lịch, nông nghiệp. Từ dự án, nhà máy động lực, sản phẩm nông sản chủ lực đến chương trình kích cầu du lịch, dịch vụ cuối năm… sẽ được thực hiện theo từng tháng, bảo đảm công tác theo dõi, điều hành và kịp thời điều chỉnh khi có biến động. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, các đơn vị, địa phương xác định lĩnh vực nào không đạt yêu cầu buộc phải khai thác dư địa từ lĩnh vực khác để điều chỉnh, bổ sung.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (ngoài cùng bên trái) nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn

Lâm Đồng cũng yêu cầu toàn bộ quá trình thực hiện, các sở, ngành, địa phương phải chuyển mạnh từ “giao nhiệm vụ chung” sang “giao chỉ tiêu cụ thể”. Ban Thường vụ các Đảng ủy, chính quyền cấp xã, phường, đặc khu, các đơn vị chủ chốt được giao nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong quá trình thực hiện.

Mọi hoạt động triển khai phải được cụ thể hóa thành lộ trình rõ ràng dựa trên tinh thần "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền). Quá trình thực hiện, giữa các sở chuyên ngành và xã, phường, đặc khu phải có sự phối hợp thực sự nhuần nhuyễn, giải quyết khó khăn, vướng mắc đến kết quả cuối cùng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tin tưởng với quyết tâm chính trị cao, sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ, Lâm Đồng sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao cùng sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ, Lâm Đồng sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chủ động, đổi mới, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!