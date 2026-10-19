Lâm Đồng tập trung nguồn lực cho Lễ hội nhạc Jazz 2026

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (bên trái) và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đồng chủ trì làm việc với các đơn vị, địa phương nắm bắt tiến độ chuẩn bị Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026

Sáng 19/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì làm việc với Sở VHTT&DL về công tác chuẩn bị Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026.

Đồng chủ trì có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn. Tập thể Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở VHTT&DL tham dự.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 là sự kiện mang tầm thế giới, có sức lan tỏa rất lớn nên các đơn vị, địa phương phải tập trung nguồn lực thực hiện

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 là sự kiện mang tầm thế giới nên có sức lan tỏa rất lớn. Đây chính là "cơ hội vàng" của Lâm Đồng tạo dấu ấn, chứ không đơn thuần như các chương trình âm nhạc thông thường khác.

Thuận lợi nhất cho Lâm Đồng là lễ hội được đơn vị tài trợ hoàn toàn kinh phí. Do vậy, không có lý do gì để chúng ta thực hiện không tốt, không hiệu quả. Các đơn vị ngồi lại với nhà tài trợ trên tinh thần cầu thị, tư vấn, tạo thuận lợi tốt nhất cho đơn vị tài trợ thực hiện chương trình. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 - Viet Nam Jazz Heritage Festival 2026 do Sở VHTT&DL chủ trì. Lễ hội chính thức diễn ra từ ngày 6 - 8/11/2026 tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng).

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Thị Bích Ngọc báo cáo chương trình, tiến độ công tác chuẩn bị Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 - Viet Nam Jazz Heritage Festival 2026

Kinh phí thực hiện do Công ty cổ phần THE ONE DESTINATION tài trợ toàn bộ. Đơn vị tổ chức là Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng, Thương mại Dalat Land (thành viên của Công ty cổ phần THE ONE DESTINATION).

Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi trong nước và quốc tế như: Nik West, Lisa Ono, Raul Midón, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Trần Mạnh Tuấn...

Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan báo cáo công tác chuẩn bị không gian hoa, vệ sinh môi trường phục vụ lễ hội

Chương trình diễn ra cụ thể theo mốc thời gian. Cụ thể ngày 6/11/2026 sẽ diễn ra khai mạc lễ hội tại quảng trường Lâm Viên với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Ngày 7/11/2026 diễn ra chương trình biểu diễn mở rộng tại khu vực phía trước rạp 3/4 (khu Hòa Bình). Cùng với đó là buổi biểu diễn của nghệ sĩ Bocelli tại quảng trường Lâm Viên.

Ngày 8/11/2026 sẽ diễn ra đêm nhạc nghệ thuật dành riêng cho khách mời đặc biệt tại HAUS Đà Lạt.

Ông Phạm Văn Tuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt báo cáo công tác chỉnh trang đô thị phục vụ lễ hội

Hiện tại, các sở, ngành và địa phương đang tích cực phối hợp hỗ trợ đơn vị tổ chức hoàn thiện thủ tục, bảo đảm tuyệt đối về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường để sự kiện diễn ra thành công.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng báo cáo các phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ lễ hội

Liên quan đến công tác chuẩn bị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, đây là sự kiện lớn, mang tầm quốc tế và có sức ảnh hưởng đặc biệt.

Do vậy, Sở VHTT&DL khẩn trương lên kế hoạch chi tiết, tính toán từng chương trình, phối hợp giao nhiệm vụ cho từng đơn vị. Thời gian còn lại không nhiều, trách nhiệm phải được giao cụ thể cho từng ban, ngành, địa phương.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị các đơn vị chủ động kịch bản, công tác chuẩn bị chi tiết, giao nhiệm vụ cho từng ban, ngành, địa phương trong tổ chức lễ hội

"Trong thiết kế, thi công, các đơn vị, địa phương chủ động sớm hơn để tạo không gian phục vụ du khách. Tất cả các tuyến đường từ sân bay Liên Khương, tuyến cao tốc đến khu vực trung tâm Đà Lạt cần tăng cường hoa, tiểu cảnh để tạo không gian đẹp, tạo dấu ấn", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu.

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế hội tụ tại Lâm Đồng, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu toàn hệ thống sở, ngành, địa phương, các phường trung tâm khu vực Đà Lạt vào cuộc quyết tâm, đồng lòng cho lễ hội

Lễ hội để lại dấu ấn chính là thành công rực rỡ của Lâm Đồng. Tất cả xác định đây là sự kiện của chúng ta. Toàn hệ thống sở, ngành, địa phương, các phường trung tâm khu vực Đà Lạt vào cuộc quyết tâm, đồng lòng cho lễ hội. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, cùng với chương trình, công tác tiếp khách, hậu cần, an ninh, trật tự, y tế... phải bảo đảm tính chi tiết, khoa học. Sự phối hợp giữa các đơn vị cần phải chỉn chu, chặt chẽ.

Kịch bản chương trình cần chi tiết, cụ thể. Tỉnh cần hỗ trợ các đơn vị tới nơi, tới chốn trong hoạt động âm thanh, ánh sáng. Khó ở đâu, gỡ tại đó, bảo đảm từng chi tiết tuyệt đối không để sai sót.

Lãnh đạo các sở, đơn vị tham dự buổi làm việc

Người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý rác thải, vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp. Đối với địa phương khu vực Đà Lạt, tập trung chỉnh trang đô thị, chuẩn bị các loại hoa để trang trí, tiểu cảnh... tạo không gian thơ mộng cho du khách tham quan khi đến với lễ hội.