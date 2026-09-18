Lâm Đồng tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì họp với các chủ đầu tư thuộc Tổ công tác số 6

Sáng 18/9, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì họp đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đối với các dự án thuộc Tổ công tác số 6.

Tổ công tác số 6 được giao đôn đốc, theo dõi 32 dự án của 8 chủ đầu tư, với tổng vốn gần 200 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, y tế…

Các sở, ngành, đơn vị tham gia cuộc họp

Đến thời điểm này, tổ thực hiện giải ngân hơn 84,4 tỷ đồng, đạt 42,4% kế hoạch. So với thời điểm ngày 18/6/2026, tỷ lệ giải ngân tăng 26,5%.

Qua đánh giá, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của các dự án thuộc Tổ công tác số 6 đạt khá, cao hơn 0,41% mức bình quân chung toàn tỉnh (41,99%).

Trong số 32 dự án của Tổ công tác số 6, có 14 dự án giải ngân đạt trên 99% kế hoạch; 12 dự án giải ngân đạt từ 50% kế hoạch trở lên; 6 dự án giải ngân chỉ đạt dưới 50%.

Các sở, ngành, đơn vị tham gia cuộc họp

Theo đánh giá, mặc dù tỷ lệ giải ngân toàn tổ đạt khá, nhưng nhiều khu vực có kết quả chưa đạt yêu cầu. Đơn cử như khối dự án do các xã, phường, đặc khu làm chủ đầu tư mới chỉ đạt gần 69%, thấp hơn 3% so với bình quân chung toàn tỉnh.

Ngoài lý do khách quan, nguyên nhân chậm tiến độ giải ngân các dự án được giải trình là do sự thiếu quyết liệt trong đôn đốc nhà thầu. Việc xây dựng sơ đồ Gantt có mốc thời gian hoàn thành nhưng chưa bám sát hiện trường đang diễn ra.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trần Nhật Huy báo cáo tiến độ giải ngân các dự án thuộc Tổ công tác số 6

Quá trình phân bổ các nguồn lực về tài chính, máy móc, nhân công... chưa được tính toán đầy đủ. Chủ đầu tư chưa có phương án ứng phó hiệu quả với các điều kiện ngoại cảnh, tình hình mới phát sinh...

Tại cuộc họp, các chủ đầu tư báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Thành viên tổ công tác tập trung bàn giải pháp tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các công trình, dự án trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Bùi Thanh Quang báo cáo tiến độ dự án do đơn vị làm chủ đầu tư

Đại diện các sở, ngành cho rằng, các chủ đầu tư cần giám sát tiến độ đối với các nhà thầu thi công. Nhiều công trình cần đối chiếu trách nhiệm chủ đầu tư với các hợp đồng dự án đã ký kết. Đối với những nhà thầu quá yếu kém, đã gia hạn nhiều lần nhưng không có chuyển biến phải kiên quyết xử lý.

Chủ đầu tư thường xuyên chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng lộ trình cụ thể từng hạng mục chi tiết, theo dõi tiến độ thực hiện, hạn chế thấp nhất chậm trễ trong giải ngân.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 Trần Trung Kiên báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án

Về phía các chủ đầu tư cam kết tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án. Các đơn vị cam kết phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất theo kế hoạch UBND tỉnh đề ra.

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn khẳng định, kết quả giải ngân vốn đầu tư công thời gian gần đây đã có chuyển biến, nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu. Tại nhiều khối, lĩnh vực, kết quả giải ngân vẫn còn thấp so với bình quân chung toàn tỉnh.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị, xã, phường tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu hiện nay của Lâm Đồng. Thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, các sở, ngành, địa phương phải nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ tinh thần này.

Tất cả tranh thủ tối đa các nguồn lực, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu hết quý III/2026 đạt tối thiểu 65% kế hoạch. Lâm Đồng tuyệt đối không cho tình trạng các xã, phường, đơn vị chủ quan, lơ là trong quá trình thực hiện. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn lưu ý, hiện nay, về cơ bản không còn vướng mắc lớn trong giải ngân vốn các dự án. Do vậy, đối với yếu tố khách quan do thời tiết, các đơn vị, địa phương chủ động các tình huống phát sinh, từ đó, có hướng xử lý kịp thời.

Để đẩy nhanh tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các chủ đầu tư quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong bám sát các dự án để có giải pháp đôn đốc giải ngân.

Mỗi đơn vị chủ động phân công thật cụ thể, chi tiết theo sơ đồ Gantt, bảo đảm yêu cầu về nguồn lực, máy móc, vật tư, cơ chế giám sát, đôn đốc... trong thực hiện các công trình, dự án.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 22 xã, phường, đặc khu là chủ đầu tư thuộc Tổ công tác số 6

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, ngoài tiến độ dự án, chất lượng công trình phải đặt lên hàng đầu. Trách nhiệm của đơn vị, địa phương, chủ đầu tư, sở, ngành phải được xác định rõ.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc phải có sự phối hợp chặt chẽ để chia sẻ, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời, bảo đảm đạt kết quả giải ngân đầu tư công cao nhất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn