Lâm Đồng tập trung khơi thông động lực, phấn đấu tăng trưởng '2 con số'

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Sáng 10/10, đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng mở rộng.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Tập trung các động lực tăng trưởng

Tại cuộc họp, các sở, ngành tập trung phân tích những điểm nghẽn, đề xuất giải pháp tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong quý IV/2026. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của Lâm Đồng ước tăng 8,51%.

Riêng quý III, mức tăng trưởng ước đạt 9,65%, xếp thứ 20/34 tỉnh, thành phố. Dù chưa đạt kịch bản đề ra nhưng sự chuyển biến về tăng trưởng đã thể hiện nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nêu ý kiến về các vấn đề giải ngân vốn đầu tư công

Gắn với mục tiêu tăng trưởng, công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách tiếp tục được triển khai. Trong tổng số 365 dự án cần xử lý, tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc cho 190 dự án, đạt 52,05%, tăng 2 dự án so với tuần trước. Các dự án đã được tháo gỡ có tổng vốn đầu tư 81.740,1 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 8.540,62 ha; còn 175 dự án đang tiếp tục xử lý.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu ý kiến về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục

Đến ngày 8/10, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công 11.042 tỷ đồng, đạt gần 56%, tăng 157 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 26.292 tỷ đồng, bằng 81,12% dự toán Trung ương giao và 76,35% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nêu ý kiến liên quan đến công tác khám sức khỏe toàn dân

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, GRDP quý IV/2026 phải tăng từ 12,88% trở lên. Theo đó, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất và phân phối điện, ưu tiên đưa các dự án điện đã hoàn thành vào phát điện thương mại; hỗ trợ Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông nâng công suất, sản lượng theo từng tháng, phấn đấu quý IV sản xuất thêm 69.449 tấn nhôm thỏi để đạt kế hoạch năm là 90.000 tấn.

Cùng với đó, tỉnh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy thấp như Tân Đức, Sông Bình, Hàm Kiệm II... Lĩnh vực du lịch tập trung triển khai các giải pháp để đón thêm 6,61 triệu lượt khách, hoàn thành mục tiêu cả năm đón 25,08 triệu lượt khách.

Đồng chí Lê Ngọc Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại cuộc họp

Công tác kết nối đường bay giữa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương với các thị trường tiềm năng như Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia… đang được xúc tiến. Trong tháng 10 và 11, dự kiến có các đoàn công tác của các hãng hàng không tại những thị trường này đến tỉnh khảo sát, kết nối tuyến bay.

Đồng chí Phan Nguyễn Hoàng Tân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ đo đạc, làm sạch dữ liệu về đất đai

Về giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh sẽ tập trung triển khai các dự án trọng điểm, tháo gỡ, đẩy nhanh các công trình trọng điểm. Chủ động rà soát tiến độ thực hiện từng dự án, nhất là các dự án chậm giải ngân để xác định rõ nguyên nhân, phân định rõ thẩm quyền để đôn đốc xử lý theo quy định.

Chủ động giải quyết công việc, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương khi GRDP 9 tháng của tỉnh ước tăng 8,51%, riêng quý III ước tăng 9,65%. Dù chưa đạt kịch bản đề ra nhưng tốc độ tăng trưởng này thể hiện sự nỗ lực rất lớn của tỉnh trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển, tạo cơ sở để tỉnh tiếp tục phấn đấu trong những tháng cuối năm.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kết quả đạt được của năm 2026 sẽ là tiền đề, là động lực để tỉnh thực hiện các chỉ tiêu của những năm tiếp theo. Vì vậy, các sở, ngành, đơn vị, địa phương và cán bộ, chuyên viên phải nỗ lực hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026 với kết quả cao nhất. Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, Lâm Đồng vẫn còn có tiềm năng, cơ hội để đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, du lịch, cùng nguồn lực từ đầu tư công và các dự án ngoài ngân sách.

Để tận dụng cơ hội này, các sở, ngành, địa phương phải tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Trách nhiệm của người đứng đầu giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển tiềm năng, lợi thế thành kết quả tăng trưởng cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm về công việc của ngành, giải quyết đầy đủ những nội dung thuộc thẩm quyền, khắc phục tình trạng trông chờ chỉ đạo hoặc đẩy việc lên cấp trên. Những vấn đề vượt thẩm quyền, khó khăn trong phối hợp phải được báo cáo kịp thời để tháo gỡ.

Vai trò của các đồng chí giám đốc sở, ngành hiện nay rất lớn. Các đồng chí phải phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong xử lý công việc được giao. Những nhiệm vụ nào thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị mình thì phải chủ động xử lý, không chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Ngô Kiểm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo về việc kiểm tra công tác xử lý tài sản công dôi dư

Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời yêu cầu đẩy mạnh số hóa, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ giữa các sở, ngành và đánh giá kết quả trong tháng 12.

Về giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Hồ Văn Mười yêu cầu tập trung quyết liệt, theo sát từng dự án. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, báo cáo tiến độ hằng tuần, kịp thời tham mưu xử lý các vướng mắc.

Đối với thu ngân sách, các cơ quan liên quan phải bám sát nguồn thu, tính toán tiến độ theo từng ngày, từng tuần, tăng cường phối hợp trong thực hiện các khoản thu từ đất và không chủ quan với kết quả đạt được.

Đồng chí Võ Thành Công, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Đối với nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, các cơ quan phải rà soát các tài sản của các bộ, ngành Trung ương hiện có trên địa bàn tỉnh, rà soát cụ thể tình hình từng tài sản dôi dư sau sắp xếp. Các sở, ban, ngành, địa phương phải tập trung xử lý xong tài sản dôi dư trong năm 2026, đưa tài sản vào sử dụng hiệu quả.

Đối với hồ sơ đất đai, các cơ quan, địa phương phải thống kê chính xác số lượng tồn đọng, làm rõ nguyên nhân và tập trung giải quyết. Những địa phương để xảy ra tình trạng tồn đọng nhiều hồ sơ, chưa báo cáo tiến độ sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất, để xác định rõ thực trạng và có biện pháp xử lý, khắc phục cụ thể.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Ở lĩnh vực du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan cần rà soát các chương trình xúc tiến, lựa chọn nội dung phù hợp, nghiên cứu hoạt động quảng bá tại các thị trường quốc tế để khai thác hiệu quả tiềm năng của tỉnh.