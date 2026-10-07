Lâm Đồng tập trung hoàn thiện đồ án quy hoạch cấp xã hiệu quả, tính khả thi cao

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải làm việc với các sở, ngành, địa phương về kết quả thẩm định Quy hoạch chung của các xã

Đồ án Quy hoạch chung xã Đức Linh có diện tích hơn 10.307 ha, thời hạn quy hoạch đến năm 2050. Dân số Đức Linh dự kiến khoảng 55.048 người vào năm 2030 và 79.819 người vào năm 2050.

Quy hoạch xác định rõ Đức Linh là địa phương phát triển công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và logistics. Địa phương sẽ phát huy vai trò là trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ của tiểu vùng phía Tây Nam tỉnh.

Địa bàn sẽ được quy hoạch là đầu mối giao thương kết nối khu vực cao nguyên với vùng đồng bằng và Đông Nam Bộ. Các ngành được xác định động lực tăng trưởng, gồm: công nghiệp chế biến nông sản, thương mại, dịch vụ và logistics.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Bùi Trường Sơn trao đổi về một số nội dung liên quan đến Đồ án Quy hoạch chung xã Phan Rí Cửa

Đối với Đồ án Quy hoạch chung xã Phan Rí Cửa được lập trên diện tích hơn 6.731 ha. Trong đó, có khoảng 970 ha dải đất ven biển thuộc phạm vi Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né. Dân số xã dự kiến tăng từ khoảng 86.813 người năm 2025 lên 99.601 người năm 2030 và 132.397 người năm 2050.

Phan Rí Cửa được xác định là xã ven biển có tính chất tổng hợp về hành chính, dịch vụ công, kinh tế biển, hậu cần nghề cá, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch biển và cảnh quan.

Mục tiêu quy hoạch là xây dựng Phan Rí Cửa phát triển theo hướng tổng hợp, bền vững, có cấu trúc không gian thống nhất và hệ thống hạ tầng đồng bộ. Đến năm 2050, xây dựng Phan Rí Cửa là trung tâm hành chính, công cộng, thương mại - dịch vụ...

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Nguyễn Trần Nhật Huy góp ý một số nội dung với Đồ án Quy hoạch chung xã Ninh Gia

Đồ án Quy hoạch chung xã Tân Hội có diện tích tự nhiên 7.993 ha. Dân số dự kiến tăng từ khoảng 29.164 người năm 2026 lên 30.650 người năm 2030 và 39.295 người năm 2050.

Quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng Tân Hội trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao kiểu mẫu, đổi mới sáng tạo về công nghệ sinh học và đầu mối logistics nông sản của vùng cao nguyên.

Đến năm 2030, địa phương tập trung hoàn thiện Khu công nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học; phát triển Cảng cạn và Trung tâm logistics gắn với sân bay Liên Khương. Địa phương xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn, nước thải tập trung và khớp nối hạ tầng giao thông với tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bùi Thanh Hà góp ý bổ sung vào Đồ án Quy hoạch chung các xã

Về dài hạn, Tân Hội định hướng phát triển khu đô thị hành chính, dịch vụ thương mại, từng bước hình thành không gian phát triển tiệm cận các tiêu chí đô thị.

Đối với xã Ninh Gia, quy hoạch có diện tích hơn 14.382 ha, thời hạn quy hoạch đến năm 2050. Dân số toàn xã dự kiến khoảng 18.013 người vào năm 2030 và 24.262 người vào năm 2050.

Quy hoạch xác định Ninh Gia phát triển theo mô hình nông thôn hiện đại, sinh thái, có khả năng đô thị hóa có kiểm soát. Phấn đấu đến năm 2030, địa phương đạt chuẩn xã nông thôn mới. Sau năm 2030, xã tiếp tục phát triển theo hướng nông thôn mới hiện đại.

Ninh Gia được định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với vùng nguyên liệu tập trung, dịch vụ hậu cần nông sản, thương mại - dịch vụ...

Tại buổi làm việc, các địa phương phân tích tiềm năng, lợi thế để định hướng, tập trung phát triển trong tương lai. Các sở chuyên ngành cho rằng, về phía địa phương cung cấp chính xác dữ liệu đầu vào về diện tích, dân số, danh mục dự án... Trên cơ sở này, đơn vị tư vấn đánh giá và cập nhật đầy đủ vào đồ án quy hoạch.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các xã linh hoạt, chủ động hoàn thiện đồ án quy hoạch hiệu quả, có tính khả thi cao

Từng địa phương chủ động rà soát, xác định lại quy hoạch cũ để cập nhật, tính toán sự phù hợp, tiến tới điều chỉnh và tích hợp vào đồ án quy hoạch mới.

Giao nhiệm vụ cho các địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, việc hoàn thiện các đồ án quy hoạch chung là cơ sở quan trọng để các địa phương tổ chức không gian phát triển phù hợp với định hướng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng.

Đây sẽ là tiền đề giúp các địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng khu vực. Quá trình chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng và các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới sẽ được chủ động hơn.

Các địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ảnh hưởng rất lớn trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội. Các xã vào cuộc quyết tâm, linh hoạt, chủ động để hoàn thiện đồ án quy hoạch hiệu quả, có tính khả thi cao. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải

Đối với xã Đức Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với địa phương rà soát lại toàn bộ đồ án quy hoạch. Trên cơ sở này, các đơn vị bố trí chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phương, nhất là đối với chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ.

Đại diện Văn phòng UBND tỉnh góp ý vào Đồ án Quy hoạch các xã

Liên quan đến đồ án Quy hoạch chung xã Phan Rí Cửa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu, địa phương cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số nội dung. Trong đó, xã tính toán lại hệ thống hạ tầng giao thông tại các khu dân cư, bảo đảm tính liền mạch, đồng bộ của tuyến đường ven biển.

Địa phương chú trọng cập nhật đầy đủ hiện trạng các dự án để làm cơ sở xác định cơ cấu và phương án quy hoạch sử dụng đất phù hợp.

Đối với các ý kiến góp ý tại buổi làm việc, địa phương tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện đồ án Quy hoạch chung xã Phan Rí Cửa, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi.

Đối với đồ án Quy hoạch chung xã Tân Hội, lãnh đạo tỉnh đề nghị địa phương khẩn trương hoàn thiện đồ án, trong đó, tập trung xác định, xây dựng các động lực tăng trưởng phù hợp với tiềm năng, lợi thế

Tân Hội cần rà soát toàn bộ các chỉ tiêu sử dụng đất trong đồ án, bảo đảm tính chính xác, thống nhất. Hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra sai lệch giữa các nội dung, số liệu quy hoạch.

Đối với đồ án Quy hoạch chung xã Ninh Gia, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cho rằng, đồ án đã bước đầu làm rõ dư địa và không gian phát triển của xã trong thời gian tới.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu địa phương tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại buổi làm việc. Trên cơ sở này, Ninh Gia bổ sung, hoàn thiện đồ án, bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ và khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.