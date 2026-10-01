Lâm Đồng tập trung hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì hội nghị

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu Trung ương tham dự hội nghị

Về phía các cơ quan Trung ương, tham dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Chí Tuệ, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Phong, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III, Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Công Dẫn, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Dự thảo Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững đến năm 2030

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị quý III và 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2026.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2026

Trong 9 tháng năm 2026, tình hình phát triển kinh tế, nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trọng điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án có nhiều chuyển biến tích cực.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tốc độ tăng trưởng GRDP quý III/2026 ước đạt 9,65%, lũy kế 9 tháng ước đạt 8,51%. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt gần 26.000 tỷ đồng, đạt hơn 80% dự toán Trung ương giao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 84.100 tỷ đồng, tăng 12,09% so với cùng kỳ; toàn tỉnh đón hơn 18 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 19% so với cùng kỳ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được triển khai nghiêm túc, đồng bộ; công tác phát triển đảng viên được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được những kết quả tích cực.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng điều hành hội nghị

Trong quý IV/2026, tỉnh xác định tiếp tục rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 ở mức cao nhất; tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu điều hành hội nghị

Xem xét 2 định hướng phát triển quan trọng

Hội nghị cũng cho ý kiến đối với tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP) và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững đến năm 2030.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Trương Minh Đương báo cáo tình hình bảo đảm an ninh trật tự tại hội nghị

Đối với Dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét điều chỉnh một số nội dung về tên dự án, quy mô, thời gian thực hiện, tổng mức đầu tư và phương án tài chính.

Theo phương án đề xuất, dự án dự kiến thông xe kỹ thuật vào quý III/2028, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2028. Sơ bộ tổng mức đầu tư được điều chỉnh lên khoảng 18.945 tỷ đồng, tăng khoảng 422 tỷ đồng. Việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến cao tốc nhằm bảo đảm đồng bộ về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, tổ chức giao thông và nâng cao hiệu quả đầu tư lâu dài.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Văn Lộc phát biểu tại hội nghị

Đối với dự thảo Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là tái cấu trúc nền nông nghiệp theo hướng nhanh, hiện đại, sinh thái, toàn diện và bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030: tốc độ tăng trưởng sản xuất nông, lâm, thủy sản bình quân đạt từ 5 - 5,5%/năm, giá trị sản xuất bình quân đạt 250 triệu đồng/ha đất canh tác/năm, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp nông, lâm, thủy sản đạt 1,9 tỷ USD. Diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số chiếm trên 25% tổng diện tích sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Hồ Xuân Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đông Gia Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Tại phần thảo luận, các đại biểu thống nhất cao với những báo cáo, tờ trình. Các đại biểu cũng nêu các ý kiến liên quan đến việc tiếp tục phân cấp, phân quyền, giao trách nhiệm đối với cấp xã; việc giải ngân vốn sự nghiệp ở những chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay còn gặp nhiều vướng mắc gây khó khăn cho các địa phương trong hỗ trợ người dân; tình hình hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay gặp nhiều khó khăn...

Tiếp thu các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, với nhiều ý kiến cụ thể, sát thực tiễn. Đồng chí Hồ Văn Mười ghi nhận tinh thần khẩn trương, quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết khối lượng công việc lớn, trong đó có những nhiệm vụ chưa có tiền lệ trong thời gian qua.

Qua làm việc với một số địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá lãnh đạo các địa phương đã nhận thức rất rõ về vai trò, nhiệm vụ, xác định rõ tiềm năng, kêu gọi đầu tư và mục tiêu tăng trưởng.

Đồng chí Hồ Văn Mười đề nghị các sở, ngành tiếp tục đồng hành, hướng dẫn địa phương thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền; cấp xã chủ động nghiên cứu, giải quyết công việc, hạn chế tâm lý chờ đợi hướng dẫn từ cấp trên.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải trao đổi về một số ý kiến nêu ra tại hội nghị

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng chí Hồ Văn Mười đề nghị các cơ quan, địa phương phải nắm sát tình hình doanh nghiệp, kể cả những doanh nghiệp rút khỏi thị trường, để nhận diện khó khăn và có giải pháp hỗ trợ. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư phải gắn với trách nhiệm đồng hành, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Những khó khăn vượt thẩm quyền cần được báo cáo kịp thời để xem xét, giải quyết.

Đồng chí Hồ Văn Mười đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, phát huy các động lực tăng trưởng, quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số" trong năm 2026.

Các đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng biểu quyết thông qua các Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết tại Hội nghị

Chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, sau thời gian làm việc tập trung, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Các ý kiến cơ bản thống nhất với những nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình, đồng thời phân tích, làm rõ thêm các vấn đề cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu bế mạc hội nghị

Đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong điều kiện phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật; tổ chức bộ máy sau sắp xếp từng bước ổn định, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành thông suốt.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14

Xác định 3 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu từng cấp, từng ngành, từng địa phương rà soát toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ; xác định rõ những chỉ tiêu còn khoảng cách, các nhiệm vụ chậm tiến độ và những vấn đề phải giải quyết dứt điểm trong năm 2026.

Việc giao nhiệm vụ phải gắn với theo dõi, kiểm tra và đánh giá bằng KPI, bảo đảm phản ánh thực chất năng lực, tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của từng tập thể, cá nhân.

Ngay từ đầu tháng 10 phải rà soát, giao đầy đủ nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến từng ngành, lĩnh vực, địa phương, bảo đảm sát thực tiễn, đúng trọng tâm, phù hợp với điều kiện, khả năng

và dư địa của từng địa bàn. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Về tăng trưởng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương phải bám sát mục tiêu tăng trưởng quý IV, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên.

Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng ngành, lĩnh vực và địa phương; lượng hóa cụ thể phần tăng thêm, xác định rõ từng nguồn đóng góp và phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”.

Không lấy khối lượng công việc làm lý do cho việc chậm tiến độ hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ; phải nắm chắc công việc, xác định rõ trách nhiệm và tổ chức thực hiện đến cùng, không để công việc chậm trễ do thiếu chủ động, phối hợp chưa chặt chẽ hoặc chưa rõ trách nhiệm. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Đối với đầu tư công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn và địa phương; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc, công trình giao thông trọng điểm liên vùng, các dự án có khả năng tạo thêm năng lực sản xuất, nguồn thu và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng; đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách, công nghiệp, năng lượng, khu, cụm công nghiệp.

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân cấp, phân quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm rõ trách nhiệm, thông suốt và khả thi.

Cấp xã phải chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời công việc thuộc thẩm quyền; các cơ quan cấp tỉnh tăng cường hướng dẫn, theo dõi và tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Các đại biểu lãnh đạo địa phương, sở, ngành tham dự hội nghị

Đối với chủ trương điều chỉnh Dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu quá trình triển khai phải tiếp tục rà soát kỹ tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, phương án tài chính, năng lực của nhà đầu tư; đồng thời chuẩn bị đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn vật liệu và các công trình kết nối.

Quan điểm xuyên suốt là đầu tư phải đồng bộ, căn cơ, lâu dài, bảo đảm hiệu quả, tính khả thi, tiến độ, đúng quy định và không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14

Với Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững đến năm 2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau khi ban hành phải được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể; xác định rõ cơ quan chủ trì, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm nghị quyết sớm đi vào thực tiễn.

Quyết định tại hội nghị mới chỉ là bước đầu, kết quả cuối cùng phải được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong thực tiễn. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14

Ngay sau hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp rà soát, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung đã được Ban Chấp hành thống nhất.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động, từ ban hành văn bản sang tổ chức thực hiện và kiểm soát kết quả, từ trách nhiệm chung sang trách nhiệm cụ thể.

Toàn Đảng bộ tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tập trung hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2027.