Lâm Đồng tập trung gỡ vướng cho các dự án năng lượng tái tạo

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải làm việc với các sở, ngành để đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng

Lâm Đồng hiện có 14 dự án điện năng lượng tái tạo, có vi phạm liên quan đến việc thực hiện trên khu vực dự trữ khoáng sản titan quốc gia.

Trong đó, có 6 dự án điện gió và 8 dự án điện mặt trời. Các dự án có tổng công suất 807,15 MW; diện tích thực hiện khoảng 645,5 ha; tổng vốn đầu tư khoảng 28.162 tỷ đồng.

Thời gian qua, Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn về hồ sơ, thủ tục. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có ý kiến đối với phương án đánh giá mức độ ảnh hưởng khoáng sản dự trữ của các dự án. Trong đó, đối với 13 dự án, bộ đã chuyển hồ sơ để địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trong số này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh có văn bản đồng ý về đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với 11 dự án. Riêng 2 dự án còn lại là Thái Hòa và Hòa Thắng 1.2 đang tiếp tục được thẩm định.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Bá Út (áo xanh bên phải) báo cáo về tiến độ tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến dự án tái tạo

Tại buổi làm việc, Sở Công thương đã báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với các dự án điện năng lượng tái tạo.

Đơn vị cũng đề xuất UBND tỉnh xem xét cơ chế xử lý đối với các công trình đã bảo đảm yêu cầu về chất lượng, an toàn xây dựng, nhưng vẫn còn một số tồn tại về thủ tục đất đai không ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải trực tiếp trao đổi, thảo luận với các đơn vị liên quan phương án tháo gỡ cụ thể đối với từng dự án.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, Lâm Đồng sẽ ưu tiên tháo gỡ các dự án có quy mô lớn, đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa thể đưa vào vận hành, nhằm sớm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị tập trung phân tích rõ từng khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở này, từng đơn vị xác định cụ thể trách nhiệm, thẩm quyền và hướng xử lý đối với từng dự án.

Trước hết, Lâm Đồng sẽ ưu tiên tháo gỡ các dự án có quy mô lớn, đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa thể đưa vào vận hành, nhằm sớm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường phối hợp, chủ động hơn trong xử lý công việc. Mỗi đơn vị xác định rõ không chỉ dừng ở việc rà soát hồ sơ, mà cần trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư.

Trên cơ sở này nắm bắt đầy đủ khó khăn, xác định những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương và những vấn đề cần xin ý kiến Trung ương để sớm có hướng giải quyết.