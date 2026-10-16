Lâm Đồng tập trung giải pháp hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2026
Chiều 16/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm.
Các đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì hội nghị.
Đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh có hơn 3,167 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 93,5%, thấp hơn 1,6 điểm phần trăm so với chỉ tiêu 95,1% được giao. Hiện còn khoảng 86.865 người cần tham gia để hoàn thành chỉ tiêu; trong đó, 51 xã đạt, vượt chỉ tiêu và 73 xã chưa đạt.
Đáng chú ý, từ ngày 1/11/2026 dự kiến có khoảng 62.298 người dân tộc thiểu số tại 16 xã bị ảnh hưởng do hết thời hạn hỗ trợ BHYT. Nếu không có giải pháp kịp thời, số người còn thiếu để đạt chỉ tiêu bao phủ toàn tỉnh có thể tăng lên khoảng 149.163 người.
Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia.
Các ý kiến tập trung vào công tác rà soát những trường hợp chưa tham gia hoặc sắp hết hạn thẻ BHYT, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm, công tác xã hội hóa, giải pháp hỗ trợ các nhóm đối tượng khó khăn tại những địa bàn có nguy cơ giảm tỷ lệ bao phủ. Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2026.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ chỉ tiêu còn thiếu, trách nhiệm và tiến độ thực hiện tại từng địa bàn; phối hợp với BHXH tỉnh rà soát chính xác số người chưa tham gia, thẻ BHYT sắp hết hạn và có giải pháp phát triển, duy trì người tham gia, hạn chế tình trạng giảm tỷ lệ bao phủ.
Các địa phương, đơn vị cần chủ động tuyên truyền, vận động, huy động người dân tham gia, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT kế hoạch. Các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu phương án hỗ trợ phù hợp, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-tap-trung-giai-phap-hoan-thanh-chi-tieu-bao-phu-bhyt-nam-2026-469711.html