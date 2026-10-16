Lâm Đồng tập trung giải pháp hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2026

Quang cảnh cuộc họp

Các đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Đinh Văn Tuấn (bên phải), Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Tuấn (bên trái), Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì hội nghị

Đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh có hơn 3,167 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 93,5%, thấp hơn 1,6 điểm phần trăm so với chỉ tiêu 95,1% được giao. Hiện còn khoảng 86.865 người cần tham gia để hoàn thành chỉ tiêu; trong đó, 51 xã đạt, vượt chỉ tiêu và 73 xã chưa đạt.

Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng Đặng Hồng Tuấn báo cáo kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh 9 tháng năm 2026

Đáng chú ý, từ ngày 1/11/2026 dự kiến có khoảng 62.298 người dân tộc thiểu số tại 16 xã bị ảnh hưởng do hết thời hạn hỗ trợ BHYT. Nếu không có giải pháp kịp thời, số người còn thiếu để đạt chỉ tiêu bao phủ toàn tỉnh có thể tăng lên khoảng 149.163 người.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Võ Thị Ái Liễu trao đổi tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Bùi Thị Tuyết Mai trao đổi về chính sách hỗ trợ BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số

Các ý kiến tập trung vào công tác rà soát những trường hợp chưa tham gia hoặc sắp hết hạn thẻ BHYT, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm, công tác xã hội hóa, giải pháp hỗ trợ các nhóm đối tượng khó khăn tại những địa bàn có nguy cơ giảm tỷ lệ bao phủ. Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2026.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ chỉ tiêu còn thiếu, trách nhiệm và tiến độ thực hiện tại từng địa bàn; phối hợp với BHXH tỉnh rà soát chính xác số người chưa tham gia, thẻ BHYT sắp hết hạn và có giải pháp phát triển, duy trì người tham gia, hạn chế tình trạng giảm tỷ lệ bao phủ.

Hội nghị được kết nối đến điểm cầu các địa phương trong tỉnh

Các địa phương, đơn vị cần chủ động tuyên truyền, vận động, huy động người dân tham gia, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT kế hoạch. Các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu phương án hỗ trợ phù hợp, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.