Lâm Đồng tập trung đẩy nhanh các dự án giai đoạn 'nước rút'

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì làm việc với các ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực (trực thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1)

Ngày 31/10, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì làm việc với các ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực (trực thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1) về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Đại diện các địa phương, đơn vị tại buổi làm việc

Trong năm 2026, Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 được giao tổng kế hoạch vốn hơn 3.810 tỷ đồng, với 181 dự án. Tính đến cuối tháng 10, toàn đơn vị đã giải ngân đạt trên 57% kế hoạch. Trong đó, nhóm các ban QLDA khu vực đạt tỷ lệ giải ngân khả quan, với gần 68,5%.

Đại diện các sở, đơn vị tham dự buổi làm việc

Đối với các dự án trọng điểm do Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 trực tiếp làm chủ đầu tư đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhiều dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham gia buổi làm việc

Ban QLDA cùng các nhà thầu đang nỗ lực huy động nhân lực, thiết bị, tăng ca kíp để đẩy nhanh tiến độ. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện được tập trung tháo gỡ, phấn đấu đưa các công trình trọng điểm về đích đúng tiến độ.

Giao nhiệm vụ cho Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 và các ban QLDA khu vực trực thuộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các đơn vị, địa phương siết chặt kỷ luật, bám sát mốc tiến độ cam kết trong giai đoạn "nước rút".

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các ban QLDA khu vực siết chặt kỷ luật, bám sát mốc tiến độ giải ngân như đã cam kết trong giai đoạn "nước rút"

Bước vào giai đoạn nước rút cuối năm, các đơn vị phải tập trung cao độ, "nói gọn, làm gọn", tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "đầu voi đuôi chuột" hay viện cớ thời tiết bất lợi để chậm trễ thi công. Đơn vị hoàn thành sẽ được biểu dương. Ngược lại, nếu chậm trễ phải chịu trách nhiệm, tuyệt đối không để dồn việc vào phút cuối mới đề xuất. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị các chủ đầu tư phải duy trì nghiêm chế độ báo cáo có đầy đủ số liệu về tiến độ dự án. Các vướng mắc trong quá trình thực hiện cần chủ động báo cáo kịp thời để có hướng xử lý.