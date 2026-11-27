Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì họp với các đơn vị nghe báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2026

Chiều 27/11, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì họp với các đơn vị nghe báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Tài chính thông tin, đến hết tháng 11/2026, tổng thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh ước thực hiện 31.727 tỷ đồng, đạt 98% dự toán Trung ương, 92% dự toán HĐND tỉnh và tăng 22% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự cuộc họp

Nhiều khu vực có kết quả thực hiện đạt cao. Đơn cử như khu vực thuế, phí thực hiện 18.293 tỷ đồng, đạt 106% dự toán Trung ương, đạt 102% HĐND tỉnh giao, tăng 17% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực hải quan thực hiện 2.463 tỷ đồng, bằng 152% dự toán Trung ương, 140% dự toán HĐND tỉnh và tăng tới 92% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc họp

Lĩnh vực tài chính, thu khác thực hiện 1.692 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ… Đến hết tháng 11/2026, có 96/124 xã, phường, đặc khu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán cả năm.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Bùi Thị Hồng Thủy báo cáo tiến độ thu ngân sách trong 11 tháng năm 2026

Tuy nhiên, bên cạnh các lĩnh vực đạt cao, Lâm Đồng vẫn còn một số khoản thu gặp áp lực. Đến nay, kết quả thu từ đất, nhà mới thực hiện 4.314 tỷ đồng, bằng 59% dự toán HĐND tỉnh. Nguồn thu từ xăng dầu giảm 46%. Nguồn thu từ khai thác khoáng sản giảm 10%.

Trưởng Thuế tỉnh Trần Văn Long báo cáo kết quả thu thuế, phí trong 11 tháng và ước thực hiện năm 2026

Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan tập trung báo cáo phương án thực hiện khai thác nguồn thu các lĩnh vực trong thời gian còn lại của năm 2026. Các đơn vị tập trung đề xuất thu ngân sách từ tiền sử dụng đất, thuê đất, thu cấp quyền khai thác khoáng sản…

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, để đạt mục tiêu 34.435 tỷ đồng, thời gian còn lại của năm 2026, ngành Tài chính phải thu hơn 3.370 tỷ đồng. Chưa kể, Lâm Đồng phải phấn đấu thu vượt tối thiểu 10% dự toán so với HĐND tỉnh giao. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh nguồn thu những lĩnh vực còn đạt thấp

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các đơn vị tập trung vào những khoản thu còn đạt thấp. Đó là thu sử dụng đất; thu từ hoạt động cho thuê nhà, đất; thu xổ số kiến thiết…

Sở Tài chính chủ trì phối hợp cơ quan thuế, xã, phường rà soát các dự án để theo dõi, đôn đốc các tổ chức, chủ đầu tư nộp nghĩa vụ tài chính đúng quy định. Mỗi đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, tránh tình trạng chủ quan, đứng ngoài cuộc trong công tác này. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xác định giá đất cụ thể, để thẩm định trước khi trình UBND phê duyệt. Đây sẽ là cơ sở để cơ quan thuế thực hiện các thủ tục khai thác nguồn thu liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Đối với các dự án đã ứng trước tiền sử dụng đất để giải phóng mặt bằng, các đơn vị phối hợp rà soát, hoàn thiện trước 10/12/2026. Trên cơ sở rà soát, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương làm việc với các chủ đầu để đôn đốc, xác định nghĩa vụ thuế phải nộp.

Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với đơn vị liên quan ra quyết định giao đất, cho thuê đất… Trường hợp nào khó khăn, đơn vị báo cáo kịp thời UBND tỉnh để có hướng xử lý.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Xuân Quỳnh đề xuất giải pháp tăng nguồn thu lĩnh vực sử dụng đất