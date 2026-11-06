Lâm Đồng tập huấn triển khai Luật Báo chí và kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí

Quang cảnh buổi tập huấn

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; người phát ngôn và cán bộ phụ trách cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ban, ngành; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí; cùng đại diện UBND và phòng văn hóa - xã hội các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp truyền đạt những nội dung trọng tâm của Luật Báo chí và các văn bản triển khai thi hành. Trong đó có Nghị định số 244/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và Nghị định số 237/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí.

Các đại biểu cũng được trao đổi về kỹ năng, kinh nghiệm tiếp xúc, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; cách viết thông cáo báo chí; tổ chức họp báo; chủ động cung cấp, xử lý thông tin báo chí, nhất là đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm hoặc được dư luận xã hội quan tâm.

Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp truyền đạt những nội dung trọng tâm

Hội nghị dành thời gian giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, người phát ngôn và các cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm thông tin được cung cấp kịp thời, chính xác, thống nhất, đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khúc Thị Thoi phát biểu tại buổi tập huấn

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh được cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với cơ quan báo chí; nâng cao tính chủ động, minh bạch trong cung cấp thông tin và hiệu quả công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.