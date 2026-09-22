Lâm Đồng tập huấn phòng, chống bệnh tay chân miệng trong trường mầm non

Toàn cảnh hội nghị tập huấn phòng, chống bệnh tay chân miệng trong cơ sở giáo dục mầm non

Tại hội nghị, cán bộ, giáo viên các trường mầm non được cập nhật kiến thức về bệnh tay chân miệng, tập trung vào nhận biết sớm các trường hợp nghi mắc bệnh, đường lây truyền, yếu tố nguy cơ và các biện pháp phòng bệnh trong cơ sở giáo dục.

Nội dung tập huấn cũng hướng dẫn việc theo dõi sức khỏe trẻ, giám sát, phát hiện và báo cáo trường hợp nghi mắc bệnh; vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, đồ chơi, dụng cụ học tập và môi trường.

Các đại biểu tham dự tập huấn

Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn điều tra, xử lý trường hợp mắc bệnh, lựa chọn và sử dụng hóa chất, thực hiện khử khuẩn theo hướng dẫn chuyên môn; quy trình phối hợp giữa ngành y tế và ngành giáo dục trong quản lý trường hợp mắc bệnh và ổ dịch tại cơ sở giáo dục.

Theo ngành y tế Lâm Đồng, tính đến ngày 21/9/2026, toàn tỉnh ghi nhận 4.458 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 108 ca nặng và 2 trường hợp tử vong; đồng thời có 73 ổ dịch tay chân miệng.

Tuyên truyền tư vấn phòng, chống bệnh tay chân miệng cho trẻ

Để chủ động phòng, chống bệnh trong trường học, ngành y tế đề nghị các cơ sở giáo dục, giáo viên và phụ huynh thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 sạch”, gồm bàn tay sạch, ăn uống sạch và ở sạch.

Trong đó, trẻ và giáo viên cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, nhất là trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi đồ chơi và khi tay bẩn.

Thường xuyên rửa tay để phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Các cơ sở giáo dục cần bảo đảm nguồn nước sạch, thực hiện ăn chín, uống chín; không cho trẻ dùng chung các vật dụng cá nhân khi chưa được khử trùng.

Đồng thời, thường xuyên làm sạch, khử khuẩn lớp học và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, sàn nhà; định kỳ khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập nhằm hạn chế nguy cơ lây lan bệnh tay chân miệng trong trường học.