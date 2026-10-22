Lâm Đồng tập huấn pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân

Quanh cảnh hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân

Đại diện các cơ quan quản lý, cơ sở y tế và đơn vị sử dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh tham gia hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các chuyên gia của Trung tâm Đào tạo, Viện Nghiên cứu hạt nhân đã phổ biến những quy định về an toàn và bảo vệ bức xạ theo Luật Năng lượng nguyên tử. Trong đó, nguyên tắc ALARA được nhấn mạnh, yêu cầu duy trì liều chiếu xạ ở mức thấp nhất có thể đạt được một cách hợp lý, đồng thời không để liều chiếu xạ vượt giới hạn cho phép.

Đối với nhân viên bức xạ, các cơ sở phải trang bị liều kế cá nhân, phương tiện bảo hộ và tổ chức đọc liều định kỳ không quá 3 tháng/lần.

Hội nghị cũng lưu ý việc bảo vệ nhân viên nữ mang thai hoặc đang cho con bú; khi có nguyện vọng, người lao động cần được bố trí công việc không liên quan đến bức xạ, bảo đảm tổng liều chiếu xạ trong thai kỳ không vượt quá 1 mSv.

Các đại biểu, học viên tham dự hội nghị

Trong lĩnh vực X-quang chẩn đoán y tế, báo cáo viên hướng dẫn các yêu cầu về thiết kế phòng chụp, khu vực vận hành và phòng chờ; tính toán che chắn bức xạ, kiểm soát bức xạ rò rỉ nhằm bảo vệ nhân viên y tế, bệnh nhân và cộng đồng.

Một nội dung trọng tâm khác là xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở theo các quy định pháp luật hiện hành. Các học viên được hướng dẫn nhận diện, xây dựng kịch bản ứng phó với những tình huống như thất lạc, trộm cắp hoặc phá hoại nguồn phóng xạ, chiếu xạ quá liều, hỏa hoạn và tai nạn trong vận chuyển.

Chuyên gia của Trung tâm Đào tạo, Viện Nghiên cứu hạt nhân truyền đạt kiến thức về bức xạ hạt nhân

Hội nghị cũng phổ biến quy trình thông báo khẩn cấp, cơ chế phối hợp với Ban Chỉ huy ứng phó sự cố cấp tỉnh và yêu cầu tổ chức diễn tập định kỳ. Bên cạnh lý thuyết, học viên được hướng dẫn thao tác thiết bị đo bức xạ, kiểm tra rò rỉ nguồn bằng phương pháp thử lau (smear test) và sử dụng phương tiện bảo hộ như áo chì, yếm chì, tấm chắn chì.

Thông qua tập huấn, các cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ có thêm kiến thức để rà soát, hoàn thiện quy trình làm việc, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn bức xạ và bảo vệ môi trường.