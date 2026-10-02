Lâm Đồng tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND và phòng văn hóa - xã hội các xã, phường, đặc khu; cán bộ trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác thông tin đối ngoại cùng đại diện các cơ quan báo chí địa phương.

PGS. TS Trần Thọ Quang, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực miền Trung - Tây Nguyên, Tạp chí Cộng sản trực tiếp báo cáo các chuyên đề.

Đồng chí Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Khúc Thị Thoi nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, thông tin đối ngoại có vai trò quan trọng trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; giới thiệu tiềm năng, lợi thế, thành tựu phát triển của địa phương; cung cấp thông tin chính thống và nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách.

Đối với Lâm Đồng, với không gian phát triển rộng, tiềm năng đa dạng, có địa bàn biên giới, biển, đảo, công tác thông tin đối ngoại đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao. Do đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đồng thời, nâng cao năng lực nhận diện, xử lý và phối hợp đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khúc Thị Thoi, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh địa phương; từng bước tạo dựng, lan tỏa những giá trị, thương hiệu tiêu biểu như “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông và Đà Lạt - thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

Đây là những nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục phát huy lợi thế, đổi mới phương thức truyền thông, đưa hình ảnh Lâm Đồng mới đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tích cực trao đổi, thảo luận và chia sẻ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Sau hội nghị, các học viên cần vận dụng kiến thức, kỹ năng được cập nhật vào công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

PGS. TS Trần Thọ Quang, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực miền Trung - Tây Nguyên, Tạp chí Cộng sản báo cáo các chuyên đề tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật chủ trương, định hướng và quy định về công tác thông tin đối ngoại; nâng cao kỹ năng tuyên truyền, nhận diện, xử lý, phối hợp đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng; trao đổi về công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo và an ninh biên giới.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của tỉnh được bổ sung kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Lâm Đồng trong tình hình mới.