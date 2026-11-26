Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật được Bộ Tư pháp triển khai tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) ngày 26/11

Ngày 26/11, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp với Sở Tư pháp Lâm Đồng tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương trong tỉnh. Tham dự có đại diện chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, công chức làm công tác tư pháp, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên và người dân.

Phó Cục trưởng Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp) Lê Thị Hòa giới thiệu những điểm mới của Luật Tiếp cận thông tin

Phó Cục trưởng Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp) Lê Thị Hòa giới thiệu những điểm mới của Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

So với luật năm 2016, luật mới mở rộng trách nhiệm công khai và cung cấp thông tin theo yêu cầu đến các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu. Cơ quan, đơn vị cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình nắm giữ khi cần bảo vệ lợi ích công cộng, sức khỏe cộng đồng.

Đại biểu xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng) chia sẻ một số nội dung liên quan đến công khai thông tin pháp luật tại địa phương

Luật bổ sung danh mục thông tin phải công khai và mở thêm kênh tra cứu qua cổng dữ liệu, kênh thông tin và trang cộng đồng chính thức của cơ quan, đơn vị. Hình thức công khai phải phù hợp với điều kiện tiếp cận của người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và người dân ở địa bàn khó khăn.

Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục. Nếu từ chối cung cấp thông tin, cơ quan, đơn vị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời hạn cung cấp thông tin được quy định cụ thể.

Đại diện Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) đã giới thiệu Luật Hòa giải ở cơ sở

Tại hội nghị, đại diện Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) đã giới thiệu Luật Hòa giải ở cơ sở số 16/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Luật bổ sung hình thức hòa giải trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến. Các bên có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình và được hỗ trợ phiên dịch khi cần. Luật dành một điều quy định trách nhiệm bảo mật thông tin trong quá trình hòa giải.

Người tạm trú tại địa bàn có thể làm hòa giải viên nếu đáp ứng các tiêu chuẩn. Luật bổ sung hình thức biểu quyết trực tuyến khi bầu hòa giải viên và cơ chế chỉ định hòa giải viên trong một số trường hợp để kiện toàn tổ hòa giải.

Đại biểu phường Lang Biang - Đà Lạt (cầm micro) chia sẻ về kinh nghiệm hòa giải ở cơ sở

Kết quả hòa giải có thể được ghi nhận dưới dạng thông điệp dữ liệu. Khi hòa giải thành, một hoặc các bên có thể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền công nhận kết quả theo quy định về tố tụng dân sự.

Luật quy định Nhà nước bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở và xác định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, cấp xã trong tổ chức thực hiện.

Hội nghị cũng dành thời gian để đại biểu trao đổi và được giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai pháp luật tại địa phương.