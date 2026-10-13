Lâm Đồng tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI trong phát triển du lịch

Toàn cảnh lớp tập huấn tại đầu cầu Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

Chương trình thu hút gần 200 học viên tham gia trực tiếp và trực tuyến, gồm: cán bộ, công chức phụ trách văn hóa, du lịch tại các xã, phường, đặc khu và đại diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Lan Ngọc phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Lan Ngọc nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số và AI trong hoạt động du lịch, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của UEF, Hiệp hội Quảng cáo TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan.

Đại diện các đơn vị tham gia lễ khai giảng

Chương trình được triển khai theo Kế hoạch số 178/KH-SVHTTDL ngày 15/9/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chuyển đổi số du lịch Lâm Đồng năm 2026.

Trong tháng 10, học viên tham gia 6 chuyên đề về kỹ năng số và quản trị trên môi trường số; ứng dụng AI trong du lịch; truyền thông số, quảng bá điểm đến và sự kiện; dữ liệu du lịch; quản trị khách hàng, danh tiếng trực tuyến; kinh doanh số và phát triển sản phẩm du lịch.

Học viên tham gia tại điểm cầu Trung tâm hành chính tỉnh

Theo TS. Phan Bảo Giang, Phó Hiệu trưởng UEF, chương trình chú trọng thực hành, gắn kiến thức với tình huống thực tế. Học viên được hướng dẫn sử dụng công cụ số phục vụ điều hành, chia sẻ thông tin; ứng dụng AI để sáng tạo nội dung, dịch thuật, chăm sóc khách hàng, gợi ý lịch trình; xây dựng kế hoạch truyền thông, sản xuất video ngắn, khai thác dữ liệu và quản lý danh tiếng trực tuyến.

TS. Phan Bảo Giang, Phó Hiệu trưởng UEF chia sẻ thông tin về kiến thức được truyền tải

Bên cạnh kỹ năng ứng dụng công nghệ, chương trình còn trang bị kiến thức về kiểm chứng thông tin, bảo mật dữ liệu, bản quyền và đạo đức khi sử dụng AI. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực số cho đội ngũ làm công tác quản lý và kinh doanh du lịch, đáp ứng yêu cầu quảng bá điểm đến trong môi trường số.