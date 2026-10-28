Lâm Đồng tập huấn kỹ năng livestream bán hàng nông sản

Ngày 28/10, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn thương mại điện tử với chủ đề: kỹ năng livestream bán nông sản dành cho cán bộ xã, hợp tác xã, hộ kinh doanh và chủ vườn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng khẳng định, trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, livestream bán hàng đang mở ra phương thức quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ nông sản trực tiếp đến người tiêu dùng.

Với địa phương có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm có tiềm năng phát triển thị trường như Lâm Đồng, việc ứng dụng các nền tảng số được kỳ vọng góp phần mở rộng đầu ra, nâng cao khả năng cạnh tranh và từng bước xây dựng thương hiệu nông sản.