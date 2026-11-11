Lâm Đồng tập huấn khai thác nền tảng số phục vụ quản lý và phát triển du lịch

Quang cảnh lễ khai giảng

Tại chương trình, các học viên được giới thiệu tổng quan về hệ sinh thái du lịch thông minh của ngành du lịch; hướng dẫn triển khai nền tảng số dành cho cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch, khu, điểm du lịch, di tích, bảo tàng và khu vui chơi giải trí.

Các đại biểu dự tập huấn

Các báo cáo viên cũng hướng dẫn ứng dụng nền tảng trong hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên; triển khai và vận hành thẻ du lịch số trong thanh toán tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Qua đó, hỗ trợ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đơn vị khai thác hiệu quả hệ sinh thái số dùng chung, tăng khả năng kết nối, cập nhật và chia sẻ dữ liệu.

Báo cáo viên hướng dẫn ứng dụng nền tảng trong hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên

Chiều cùng ngày, các học viên được hướng dẫn ghi biểu, thực hiện báo cáo trực tuyến theo Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL; trực tiếp thao tác nhập dữ liệu, gửi báo cáo, kiểm tra và điều chỉnh thông tin trên phần mềm báo cáo thống kê du lịch.

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nền tảng số và sử dụng phần mềm cũng sẽ được báo cáo viên trao đổi, giải đáp.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ khai giảng

Lớp tập huấn góp phần chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao tính kịp thời và chính xác của công tác thống kê; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực hoạt động của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, chương trình tiếp tục được tổ chức cho khu vực Đông Lâm Đồng vào ngày 13/11 tại phường Phan Thiết.