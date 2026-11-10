Lâm Đồng tập huấn chuyển đổi số và cơ yếu trong các cơ quan Đảng

Hội nghị tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Tham dự hội nghị tập huấn có các đồng chí: Phạm Thế Bính, Phó Cục Trưởng cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Quốc Triều, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Tỉnh ủy và kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. Tham gia tập huấn có lãnh đạo phụ trách chuyển đổi số; cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tham mưu về chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Quốc Triều, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Triều nhấn mạnh, chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm đổi mới căn bản, toàn diện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy và điều hành trong hệ thống chính trị nói chung và các cơ quan Đảng nói riêng theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đối với tỉnh Lâm Đồng, khối lượng công việc, văn bản, dữ liệu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng lớn, đòi hỏi quy trình xử lý tác nghiệp phải nhanh chóng, chính xác và liên thông thông suốt từ tỉnh đến tận cơ sở xã, phường.

Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng phải luôn song hành với bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ tuyệt đối bí mật nhà nước. Không gian mạng mở ra thời cơ lớn nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lộ, lọt thông tin bí mật nếu cán bộ lơ là, thiếu kỹ năng hoặc không làm chủ công cụ kỹ thuật.

Hội nghị tập huấn sẽ nâng cao khả năng, kỹ năng đối với các cán bộ, công chức phụ trách công tác chuyển đổi số, cơ yếu trong các cơ quan Đảng

Đợt tập huấn là dịp để nâng cao năng lực tham mưu, trách nhiệm của cán bộ phụ trách trong quản lý dữ liệu, tài khoản, vận hành hệ thống thông tin. Để đợt tập huấn đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Nguyễn Quốc Triều đề nghị học viên tham gia đầy đủ, đúng giờ; chủ động nêu những khó khăn, tình huống phát sinh tại cơ quan, đơn vị để trao đổi với báo cáo viên Trung ương.

Trong đó, tập trung vào các vướng mắc khi vận hành mạng máy tính, hạ tầng cấp xã, phường; nắm chắc kỹ năng thực hành, sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin theo đúng quy trình nghiệp vụ cơ yếu và tuân thủ nghiêm yêu cầu kiểm tra kỹ thuật.

Đồng chí Phạm Thế Bính, Phó Cục Trưởng cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo các chuyên đề tại hội nghị

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 10 - 12/11. Chương trình tập huấn gồm 5 chuyên đề do Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu và Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền đảm nhiệm. Nội dung tập huấn ngày đầu tập trung vào chủ trương, chính sách và việc triển khai chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án 204 của Ban Bí thư; làm rõ mục tiêu, yêu cầu và trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Gắn với yêu cầu thực tiễn, các đại biểu sẽ trao đổi về vai trò của chuyển đổi số trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; trách nhiệm của cán bộ tham mưu và các giải pháp triển khai tại cơ quan, đơn vị.

Hội nghị tập huấn sẽ nâng cao khả năng, kỹ năng đối với các cán bộ, công chức phụ trách công tác chuyển đổi số, cơ yếu trong các cơ quan Đảng

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu sẽ được giới thiệu nền tảng chia sẻ, gửi nhận văn bản mật liên thông trong hệ thống chính trị; mô hình kết nối mạng và kinh nghiệm bảo đảm an toàn thông tin tại cấp xã, phường. Các nội dung về công tác cơ yếu trong tình hình mới, quản lý và sử dụng sản phẩm được triển khai gắn với yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, bảo mật các nền tảng số, ứng dụng số và dữ liệu số trong các cơ quan Đảng.

Cùng với phần lý thuyết, học viên được hướng dẫn thực hành cài đặt, sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin; kiểm tra kỹ thuật phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật và vận hành mạng cấp xã.

Đợt tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ phụ trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong hệ thống Đảng của tỉnh.