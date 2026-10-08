Lâm Đồng tạo sức hút để đón khách quốc tế

Đoàn Famtrip gồm các công ty lữ hành đến từ nước Nga tham gia khảo sát, trải nghiệm nhiều sản phẩm, dịch vụ và điểm đến tại Đông Lâm Đồng

Nâng cao chất lượng dịch, tạo điểm đến an toàn, thân thiện

Với tiềm năng sẵn có về thiên nhiên và văn hóa, Lâm Đồng đang sở hữu lợi thế cạnh tranh trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Để khai thác hiệu quả thời cơ này, Lâm Đồng đã triển khai nhiều chương trình kết nối, đón khách trong và ngoài nước. Song song đó, phối hợp với các địa phương điều tra, đánh giá toàn diện tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đặc trưng văn hóa và thế mạnh từng khu vực, ngành du lịch của tỉnh còn xây dựng các chương trình trải nghiệm phù hợp, nhằm giúp mỗi du khách quốc tế đến Lâm Đồng đều có được trải nghiệm thú vị, hài lòng với sản phẩm du lịch, con người và thiên nhiên nơi đây.

Đặc biệt là Lâm Đồng đã từng bước xây dựng và định vị thương hiệu một cách đồng bộ, thống nhất, khẳng định Lâm Đồng là điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện. Đồng thời là điểm đến du lịch đẳng cấp quốc tế kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và dịch vụ hiện đại với các điểm, khu du lịch nổi tiếng có thương hiệu lớn.

Các điểm đến vui chơi, giải trí, các sản phẩm dịch vụ đi kèm cũng được đoàn Famtrip quan tâm

Cùng với đó, chủ động rà soát các điểm đến, sản phẩm du lịch, sự kiện văn hóa, lễ hội, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, di sản văn hóa và các giá trị đặc trưng của địa phương, đồng thời kết nối, xây dựng các sản phẩm, chương trình du lịch mới phục vụ thị trường quốc tế. Ngoài ra, tỉnh còn tập trung phát triển sản phẩm, chương trình trải nghiệm mới gắn với giá trị văn hóa, thiên nhiên, nông nghiệp, cộng đồng, làng nghề và đặc trưng của từng địa phương, đẩy mạnh các tour cuối tuần, tour liên kết nhằm gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Địa phương đã có những hoạt động về đêm đã hình thành tại Đà Lạt, Phan Thiết, Mũi Né và một số địa phương khác. Những hoạt động này tạo điều kiện để hình thành nhiều nhóm sản phẩm kinh tế đêm, gồm văn hóa, giải trí, ẩm thực, mua sắm, giải trí, tham quan và trải nghiệm. Khi tài nguyên, sản phẩm, doanh nghiệp, hạ tầng, dữ liệu và công tác quản lý được kết nối, kinh tế đêm có thể trở thành một cấu phần quan trọng của hệ sinh thái du lịch Lâm Đồng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu, mở rộng cơ hội kinh doanh và tạo thêm sinh kế cho cộng đồng. Bên cạnh đó tỉnh còn tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, có giá trị gia tăng cao, đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển du lịch xanh, bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Các điểm đến vui chơi, giải trí, các sản phẩm dịch vụ đi kèm cũng được đoàn Famtrip quan tâm tìm hiểu

Đơn giản hóa thủ tục VISA đối với khách quốc tế

Năm 2026, Lâm Đồng đặt mục tiêu đón 1,58 triệu lượt khách quốc tế (tăng 22,77% so với năm 2025). Để thực hiện được mục tiêu này, ngành du lịch của tỉnh định hướng đẩy mạnh quảng bá tại các thị trường nội địa trọng điểm như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, đồng thời mở rộng các thị trường quốc tế tiềm năng gồm: Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông.

Khách quốc tế thích thú với các trải nghiệm du lịch tại Lâm Đồng

Bên cạnh đó tỉnh tổ chức các sự kiện quốc tế về văn hóa, thể thao, ẩm thực nhằm nâng cao hình ảnh và định vị thương hiệu du lịch Lâm Đồng trên bản đồ du lịch. Chính sách VISA và các điều kiện hỗ trợ thu hút khách quốc tế địa phương đã giao Sở Ngoại vụ phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương để nắm bắt các kiến nghị về hỗ trợ cơ chế, chính sách, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến Thị thực nhập cảnh (VISA) đối với khách quốc tế tại đây. Địa phương học tập kinh nghiệm của một số tỉnh thành bạn đang được cho thực hiện cơ chế đơn giản hoá thủ tục liên quan đến VISA. Tỉnh trao đổi với các cơ quan Trung ương, cơ quan đại diện ngoại giao và các đơn vị liên quan để nghiên cứu khả năng hỗ trợ, tạo thuận lợi cho việc mở rộng thị trường khách quốc tế đến với Lâm Đồng.

Tỉnh xác định, việc đơn giản hóa hoặc miễn giảm thủ tục VISA giúp ngành du lịch thu hút lượng lớn khách quốc tế nhờ gỡ bỏ các rào cản về thời gian và chi phí. Du khách không phải chờ đợi lâu hay tốn kém nhiều cho các thủ tục giấy tờ, chứng minh phức tạp. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch kết hợp công tác, chuyên gia quốc tế hoặc du khách dài ngày đến lưu trú và mua sắm tại Lâm Đồng.

Du khách khám phá văn hóa cồng chiêng tại bản làng dưới chân núi Lang Biang (Ảnh: Chính Thành)

Thực tế hiện nay cho thấy, chính sách thị thực là một trong những công cụ cạnh tranh điểm đến du lịch quan trọng nhất hiện nay. Việc áp dụng chính sách miễn thị thực đơn phương cùng với một loạt chính sách thị thực mới có hiệu lực từ ngày 15/8/2023, thí điểm chính sách miễn thị thực ngắn hạn theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 3 thị trường Thụy Sĩ, Ba Lan, Séc (hiệu lực từ ngày 1/3/2025 đến ngày 31/12/2025) đã tạo thành một chuỗi chính sách mang tính đột phá về thị thực tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch quốc tế đi du lịch Việt Nam.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, ngành du lịch Việt Nam định hướng xúc tiến, quảng bá theo hướng chuyên nghiệp hóa, đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh số hóa và tăng cường hợp tác liên ngành, liên vùng và quốc tế, tái định vị thương hiệu du lịch quốc gia gắn với thông điệp "Vietnam - Timeless Charm" và các giá trị mới như trải nghiệm xanh, văn hóa sâu sắc, ẩm thực độc đáo và con người thân thiện…