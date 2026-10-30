Lâm Đồng tạo điều kiện lao động đi làm việc ở nước ngoài tạo 'lối mở kép' trong thời kỳ hội nhập

Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm Lâm Đồng tổ chức đào tạo tiếng Hàn Quốc cho người lao động trước khi xuất cảnh

Nguồn nhân lực hình thành từ việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đã góp phần nâng cao vị thế của lao động địa phương, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình lao động, đóng góp quan trọng xây dựng một lực lượng lao động có tay nghề, có trình độ tiên tiến đủ sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế trong bối cảnh nhiều quốc gia đang phải đối diện với tình trạng thiếu hụt nhân lực trong các lĩnh vực kinh tế then chốt.

Đưa lao động đi làm việc nước ngoài ở Lâm Đồng và những tín hiệu mới

Là một trong những chính sách chiến lược, chủ trương đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề về kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Ý thức được tầm quan trọng đó, tỉnh Lâm Đồng đã đặc biệt coi trọng khâu tạo nguồn, lựa chọn thị trường, siết chặt công tác phối hợp với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đào tạo đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã đưa hơn 1.100 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thông qua hoạt động tuyển dụng của các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tỉnh chú trọng định hướng người lao động tham gia các chương trình, thỏa thuận hợp tác và lựa chọn thị trường phù hợp, có điều kiện làm việc, thu nhập và chế độ bảo vệ quyền lợi rõ ràng. Qua đó, góp phần mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, đồng thời hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình tuyển chọn, đào tạo và làm việc ở nước ngoài.

Hiện nay, Lâm Đồng đang tập trung triển khai các chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS); tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan; đồng thời thúc đẩy hợp tác đưa lao động đi làm việc tại tỉnh Kochi, Nhật Bản theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các nội dung hợp tác liên quan.

Đa phần lực lượng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài sau khi trở về nước đều có tay nghề, trình độ ngoại ngữ cao, tác phong làm việc công nghiệp. Việc triển khai đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cũng là một kênh giải quyết việc làm hiệu quả, tăng thu nhập cho người lao động, nhất là lao động ở nông thôn, địa bàn đặc biệt khó khăn.

Với kinh nghiệm tích lũy được sau khi trở về địa phương, họ đã góp phần đáng kể nâng cao chất lượng thị trường lao động của tỉnh, nhất là trình độ chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và tác phong làm việc chuyên nghiệp; những yếu tố cơ bản góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đắc lực trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ở Lâm Đồng.

Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tổ chức phiên giao dịch việc làm tại xã Cát Tiên

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới bám sát phương châm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Lâm Đồng đã xây dựng hệ thống những giải pháp trọng tâm.

Theo đó, việc thông tin tuyên truyền phải được đặt ra như một giải pháp then chốt. Thông qua các kênh truyền thông chính thống, công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài được chuyển tải đến người lao động một cách chính xác, linh hoạt.

Các chính sách hỗ trợ chi phí, vay vốn; tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài hướng đến mục tiêu giúp người lao động hiểu rõ lợi ích của chương trình, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, từng bước hình thành phong trào mạnh mẽ, sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Thị trường đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh Lâm Đồng khá đa dạng và thường xuyên được mở rộng. Đây đều là những thị trường lao động có thu nhập cao, an toàn. Bên cạnh đó, việc nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi người lao động, kịp thời phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, phòng ngừa các hành vi môi giới trái phép, lừa đảo cũng được ngành chủ quản địa phương chú trọng.

Công tác bảo hộ công dân luôn được đặt lên hàng đầu thông qua việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai các chương trình hợp tác lao động quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quản lý dữ liệu lao động.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tư vấn và vận động người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức các hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở và những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Hoạt động góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời nâng cao khả năng tư vấn, hỗ trợ người lao động tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp.

Người lao động tỉnh Lâm Đồng xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc theo hợp đồng

Chính sách Hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Khi tham gia lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, mỗi lao động sẽ được giải quyết vay vốn ưu đãi mức vay tối đa 100% tổng chi phí người lao động phải chi trả theo hợp đồng đưa đi làm việc ở nước ngoài đã ký, sau khi đã trừ đi các khoản nhận hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước. Thời hạn vay vốn tối đa bằng thời hạn hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài ký kết.

Lãi suất vay ưu đãi được quy định cụ thể, trong đó đối tượng ưu tiên chính sách (hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số, bộ đội/công an xuất ngũ, thanh niên tình nguyện...), lãi suất bằng lãi suất cho vay hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ. Các đối tượng khác lãi suất bằng 127% lãi suất cho vay hộ nghèo. Với khoản nợ quá hạn cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tính bằng 130% lãi suất cho vay thông thường.

Ngoài ra, khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người lao động cũng sẽ được hỗ trợ chi phí giáo dục định hướng đào tạo theo thực tế, hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí, tiền ở, tiền đi lại, chi phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ trong suốt thời gian đào tạo.

Các chi phí liên quan đến việc đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo thỏa thuận và chi phí khác cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như lệ phí làm hộ chiếu, lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp, lệ phí làm thị thực, chi phí khám sức khỏe… cũng được nhà nước hỗ trợ theo pháp luật. Phòng Lao động, việc làm và Thanh niên, Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối giải quyết hồ sơ hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thành công của chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hướng có tổ chức bài bản, có lộ trình cụ thể sẽ giúp mở ra cánh cửa cơ hội tiếp cận cơ hội việc làm, góp phần tạo việc làm bền vững, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.