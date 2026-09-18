Lâm Đồng tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp

Khu công nghiệp Hàm Kiệm II tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thứ cấp. (Ảnh: THANH HẢI)

Vị trí địa lý thuận lợi

Tỉnh Lâm Đồng nằm ở vị trí chiến lược, là cửa ngõ giao thương quan trọng kết nối không gian phát triển giữa vùng Tây Nguyên giàu tiềm năng với vùng kinh tế trọng điểm phía nam và dải Duyên hải Nam Trung Bộ.

Lâm Đồng có 14 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có 9 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút được 248 dự án có tổng số vốn khoảng 46.000 tỷ đồng và 530 triệu USD với tổng diện tích khoảng 780ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 60%.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THANH HẢI)

Ông Phan Dương Cường, Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, các khu công nghiệp có quỹ đất sạch quy mô lớn luôn được chuẩn bị sẵn sàng với hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh: từ hệ thống cấp điện, cấp nước, viễn thông đến các nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Bên cạnh đó, mỗi khu công nghiệp được quy hoạch không gian phát triển rõ ràng, sở hữu những lợi thế cạnh tranh riêng biệt và phân khu chức năng hợp lý, sẵn sàng tiếp nhận đa dạng các nhóm ngành nghề từ công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, cơ khí, điện tử, dệt may xanh đến các ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp xanh.

Trước làn sóng dịch chuyển dòng vốn đầu tư toàn cầu và yêu cầu phát triển bền vững, tỉnh Lâm Đồng luôn xác định quan điểm: "Không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần", chiến lược thu hút đầu tư có chọn lọc, tập trung vào các dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, sử dụng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, thân thiện với môi trường, có khả năng đóng góp lớn cho ngân sách và tạo tính lan tỏa, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhiều nhà đầu tư đến tham dự hội nghị. (Ảnh: THANH HẢI)

Bà Dương Thị Kiều Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Bình Tân (chủ đầu tư Khu công nghiệp Hàm Kiệm II) cho biết, Khu công nghiệp Hàm Kiệm II có quy mô 433ha, trong đó có dự án khu nhà ở chuyên gia và công nhân khoảng 31ha, được quy hoạch đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi về nơi ở và đời sống cho người lao động.

Khu công nghiệp Hàm Kiệm II sở hữu vị trí thuận lợi trên trục Quốc lộ 1A, liền kề cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết, tạo điều kiện kết nối giữa khu vực sản xuất với các trung tâm logistics, cảng biển, hàng không và các thị trường tiêu thụ. Khu công nghiệp đã thu hút 22 dự án đầu tư, có quỹ đất sẵn sàng và pháp lý rõ ràng, phù hợp với các dự án có quy mô và yêu cầu cao về hạ tầng, môi trường, công nghệ và logistics.

Hệ thống giao thông nội khu, cấp điện, cấp nước, viễn thông và xử lý nước thải được đầu tư bài bản, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư. Đặc biệt, hệ thống xử lý nước thải có năng lực đáp ứng yêu cầu xử lý của nhiều ngành sản xuất có yêu cầu cao về tiêu chuẩn môi trường, bảo đảm định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, an toàn và bền vững.

Bà Dương Thị Kiều Anh, chủ đầu tư Khu công nghiệp Hàm Kiệm II phát biểu.

Phối hợp nhà đầu tư tạo điều kiện

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, ban sẽ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ về cấp phép đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai nhanh nhất, sớm đi vào vận hành sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp sở, ban, ngành để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuyển dụng, đào tạo nguồn lao động có tay nghề, đáp ứng tốt yêu cầu quản trị và vận hành công nghệ hiện đại của các nhà đầu tư.

Nhà ở xã hội của Khu công nghiệp Hàm Kiệm II. (Ảnh: THANH HẢI)

Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành và hỗ trợ nhà đầu tư trong phạm vi thẩm quyền; đồng thời bảo đảm việc giải quyết các thủ tục đúng quy định pháp luật, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị, các sở, ban, ngành, địa phương rà soát cụ thể tình hình của từng khu công nghiệp; làm rõ tình trạng pháp lý, quy hoạch, tiến độ đầu tư hạ tầng, khả năng đáp ứng về đất đai, điện, nước, xử lý nước thải, giao thông và các điều kiện khác để phục vụ nhà đầu tư. Các cơ quan liên quan phải chủ động phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư ngay từ giai đoạn tìm hiểu, chuẩn bị dự án và thực hiện các thủ tục liên quan đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hồng Hải yêu cầu, Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp các chủ đầu tư hạ tầng xây dựng cơ sở thông tin thống nhất về từng khu công nghiệp; xác định lợi thế, ngành nghề phù hợp, quỹ đất, điều kiện hạ tầng và khả năng tiếp nhận dự án. Ngoài ra, ban tập trung xúc tiến các nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ và quản trị; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp trên địa bàn tham gia vào chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực sản xuất.

Song song đó, ban xây dựng cơ chế đồng hành với doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án; việc thu hút được nhà đầu tư mới chỉ là bước đầu, điều quan trọng hơn là phải hỗ trợ để dự án triển khai đúng tiến độ, đi vào hoạt động hiệu quả và tiếp tục mở rộng đầu tư. Các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp phải xác định đây không chỉ là nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng, mà còn là nhiệm vụ cung cấp một hệ sinh thái phục vụ sản xuất kinh doanh.