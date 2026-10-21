Lâm Đồng tạo chuyển biến thực chất trong phát triển toàn diện vùng biên giới
Chiều 21/10, tại xã Thuận An (Lâm Đồng) diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại (Nghị quyết số 16-NQ/TW) trên địa bàn tỉnh.
Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đại diện các sở, ngành và 5 xã khu vực biên giới, gồm Thuận An, Thuận Hạnh, Quảng Trực, Tuy Đức, Đắk Wil tham dự.
Theo đánh giá, sau hơn 9 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân về vị trí, vai trò của khu vực biên giới ngày càng được nâng lên. Yêu cầu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại ngày càng được chú trọng.
Kinh tế - xã hội khu vực biên giới từng bước phát triển. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Đời sống Nhân dân có chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được củng cố. Chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.
Vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng vũ trang tỉnh trong quản lý, bảo vệ biên giới tiếp tục được phát huy. Công tác đối ngoại biên phòng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.
Đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu phát triển toàn diện, bền vững các xã biên giới. Đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực biên giới với các địa bàn khác.
Tỉnh tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin và các dịch vụ xã hội. Địa phương đẩy mạnh xây dựng khu vực biên giới vững mạnh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Lâm Đồng phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo tại 5 xã biên giới xuống dưới 3%. Có 100% đối tượng đủ điều kiện được tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội theo quy định. Toàn tỉnh phấn đấu trên 80% lao động sau đào tạo nghề có việc làm ổn định. Tỉnh đặt mục tiêu quản lý, bảo vệ chặt chẽ 100% đường biên, mốc quốc giới thuộc địa bàn.
Đến năm 2045, Lâm Đồng phấn đấu phát triển toàn diện, bền vững khu vực các xã biên giới. Hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân được củng cố vững chắc.
Quan hệ giữa chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân hai bên tuyến biên giới Lâm Đồng - Mondulkiri ngày càng gắn bó.
Để hiện thực hóa các mục tiêu, Lâm Đồng sẽ tập trung phát triển kinh tế khu vực biên giới gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Địa phương ưu tiên đầu tư hạ tầng, ổn định dân cư, tạo sinh kế, giảm nghèo và nâng cao đời sống Nhân dân.
Tại hội nghị, 5 xã biên giới báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW tại địa phương. Nhiều kết quả nổi bật được các địa phương tập trung thảo luận, rút kinh nghiệm như cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội; cụ thể hóa các nghị quyết trong phát triển kinh tế - xã hội.
Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả tại các địa phương, quá trình nâng cao hiệu quả trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh… được chia sẻ.
Để nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị các sở, ngành, địa phương xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm trong quá trình thực hiện.
Tất cả cùng vào cuộc để bảo đảm các mục tiêu, nhiệm vụ thực thi thực chất, hiệu quả. Quá trình triển khai phải bám sát chương trình hành động của tỉnh theo tinh thần “6 rõ”.
Hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW không được đo bằng số lượng chương trình, mà phải bằng chuyển biến thực chất, cụ thể trong chất lượng cuộc sống của Nhân dân.
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện và sản phẩm cụ thể.
Những tập thể, cá nhân thực hiện tốt cần được khen thưởng kịp thời. Trường hợp thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ phải được xem xét, xử lý nghiêm theo tinh thần “trách nhiệm - hành động - kết quả - xử lý”.
Các địa phương cần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tạo động lực phát triển bền vững khu vực biên giới.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-tao-chuyen-bien-thuc-chat-trong-phat-trien-toan-dien-vung-bien-gioi-470482.html