Lâm Đồng tạo chuyển biến thực chất trong phát triển toàn diện vùng biên giới

Sau hơn 9 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh khu vực biên giới Lâm Đồng đạt nhiều kết quả

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đại diện các sở, ngành và 5 xã khu vực biên giới, gồm Thuận An, Thuận Hạnh, Quảng Trực, Tuy Đức, Đắk Wil tham dự.

Các đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái); Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (bên phải) đồng chủ trì hội nghị

Theo đánh giá, sau hơn 9 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân về vị trí, vai trò của khu vực biên giới ngày càng được nâng lên. Yêu cầu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại ngày càng được chú trọng.

Đại diện các địa phương khu vực biên giới tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị

Kinh tế - xã hội khu vực biên giới từng bước phát triển. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Đời sống Nhân dân có chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được củng cố. Chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Lãnh đạo tỉnh, Quân khu 7 cắt băng khánh thành, bàn giao công trình Đường lên Chốt Dân quân thường trực xã Thuận An

Vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng vũ trang tỉnh trong quản lý, bảo vệ biên giới tiếp tục được phát huy. Công tác đối ngoại biên phòng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu phát triển toàn diện, bền vững các xã biên giới. Đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực biên giới với các địa bàn khác.

Hoạt động khám, chữa bệnh, nâng cao sức khỏe người dân trên các địa bàn khu vực biên giới được tăng cường

Tỉnh tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin và các dịch vụ xã hội. Địa phương đẩy mạnh xây dựng khu vực biên giới vững mạnh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đắk Will Hoàng Văn Tám chia sẻ kinh nghiệm về kết quả thực hiện công tác tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Lâm Đồng phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo tại 5 xã biên giới xuống dưới 3%. Có 100% đối tượng đủ điều kiện được tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội theo quy định. Toàn tỉnh phấn đấu trên 80% lao động sau đào tạo nghề có việc làm ổn định. Tỉnh đặt mục tiêu quản lý, bảo vệ chặt chẽ 100% đường biên, mốc quốc giới thuộc địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực Dương Huy Toàn báo cáo những mô hình, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội

Đến năm 2045, Lâm Đồng phấn đấu phát triển toàn diện, bền vững khu vực các xã biên giới. Hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân được củng cố vững chắc.

Quan hệ giữa chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân hai bên tuyến biên giới Lâm Đồng - Mondulkiri ngày càng gắn bó.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuy Đức Trần Văn Sỹ báo cáo về kết quả xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn trong thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Lâm Đồng sẽ tập trung phát triển kinh tế khu vực biên giới gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Địa phương ưu tiên đầu tư hạ tầng, ổn định dân cư, tạo sinh kế, giảm nghèo và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh Lê Hồng Đô chia sẻ kinh nghiệm trong cụ thể hóa các nghị quyết trong phát triển kinh tế - xã hội

Tại hội nghị, 5 xã biên giới báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW tại địa phương. Nhiều kết quả nổi bật được các địa phương tập trung thảo luận, rút kinh nghiệm như cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội; cụ thể hóa các nghị quyết trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Đảng ủy xã Thuận An Lê Văn Hoàng báo cáo kết quả trong ban hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội

Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả tại các địa phương, quá trình nâng cao hiệu quả trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh… được chia sẻ.

Để nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị các sở, ngành, địa phương xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh nhấn mạnh, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW không được đo bằng số lượng chương trình, mà phải bằng chuyển biến thực chất, cụ thể trong chất lượng cuộc sống của Nhân dân

Tất cả cùng vào cuộc để bảo đảm các mục tiêu, nhiệm vụ thực thi thực chất, hiệu quả. Quá trình triển khai phải bám sát chương trình hành động của tỉnh theo tinh thần “6 rõ”.

Hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW không được đo bằng số lượng chương trình, mà phải bằng chuyển biến thực chất, cụ thể trong chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện và sản phẩm cụ thể.

Những tập thể, cá nhân thực hiện tốt cần được khen thưởng kịp thời. Trường hợp thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ phải được xem xét, xử lý nghiêm theo tinh thần “trách nhiệm - hành động - kết quả - xử lý”.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị

Các địa phương cần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tạo động lực phát triển bền vững khu vực biên giới.