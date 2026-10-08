Lâm Đồng tăng trưởng GRDP 8,51%, kỳ vọng Festival Hoa tạo cú hích cuối năm

Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng

Sáng 8/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo định kỳ thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026; đồng thời cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

Tại họp báo, ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý III.

Theo Sở Tài chính, tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 8,51%, chưa đạt kịch bản tăng trưởng 9,2%.

Quang cảnh buổi họp báo sáng ngày 8/10.

Theo Sở Tài chính, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đầu năm đạt 84.104,8 tỷ đồng, tăng 12,09% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương 62,3% kế hoạch năm. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn kịch bản 9 tháng đề ra là 89.000 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước đạt 26.058,7 tỷ đồng, bằng 80,4% dự toán Trung ương giao và 75,68% dự toán địa phương giao.

Đáng chú ý, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 30/9 đạt 55% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mục tiêu 65% đặt ra cho 9 tháng.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp 9 tháng ước tăng 10,62%, trong khi kịch bản đề ra là 11,28%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý III ước tăng 17,92%, tính chung 9 tháng tăng 12,02%.

Theo đánh giá của ngành chức năng, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 9 tháng đầu năm đều ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - phát biểu tại buổi họp báo.

Trong 9 tháng, tỉnh Lâm Đồng thu hút 18 dự án, gồm 14 dự án trong nước và 4 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 814,331 tỷ đồng và 24,84 triệu USD.

Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 249 dự án còn hiệu lực, gồm 57 dự án FDI và 192 dự án trong nước. Tổng vốn đăng ký đạt hơn 45.932 tỷ đồng và 544,962 triệu USD.

Bên cạnh đó, 11 dự án trong các cụm công nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn 499 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - nhấn mạnh, trong quý vừa qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của nhân dân, doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Các chỉ số về GRDP, thu ngân sách nhà nước, kim ngạch xuất khẩu và thu hút du lịch đều đạt và vượt tiến độ kế hoạch đề ra. An sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Du lịch là điểm sáng trong bức tranh kinh tế ở Lâm Đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, áp lực hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm là rất lớn. UBND tỉnh xác định các giải pháp đột phá trong Quý IV bao gồm: đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tăng tốc hoàn thành các công trình hạ tầng trọng điểm

Hơn 70 xã, phường hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Trong lĩnh vực du lịch, 9 tháng đầu năm, Lâm Đồng phục vụ khoảng 18,47 triệu lượt khách, tăng 19,17% so với cùng kỳ và đạt 73,64% kế hoạch năm 2026.

Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, thông tin về công tác chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

Theo đó, các hoạt động trọng tâm của Festival sẽ tập trung trong tháng 12/2026 tại khu vực Đà Lạt. Chương trình phát động chiến dịch "Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026" đang được các địa phương chủ động triển khai.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại buổi họp báo.

Đến nay, hơn 70 xã, phường đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Nhiều địa phương đã cụ thể hóa bằng các tuyến đường hoa, tiểu công viên hoa, công trình hoa, chỉnh trang cảnh quan và vận động người dân, doanh nghiệp cùng tham gia.

Đối với chương trình Không gian hoa, các chủ chương trình đề xuất nhiều ý tưởng kết hợp hoa với âm nhạc như "Dáng hoa", "Mùa hoa tươi quả ngọt", "Bản giao hưởng hoa Đà Lạt", "Ngộ nghĩnh", "Âm nhạc và hoa".

Tuy nhiên, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do cần thời gian chuẩn bị nguyên vật liệu, cây và hoa, các nội dung này cần sớm được thống nhất về quy mô, thiết kế và kinh phí để triển khai.

Tại khu vực trung tâm Đà Lạt, các phường đã chủ động chỉnh trang đô thị, xây dựng nhiều tuyến đường hoa nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp chào đón Festival.

Du khách check-in vườn hoa ở các điểm du lịch khu vực Đà Lạt.

Cụ thể, phường Xuân Hương - Đà Lạt triển khai 10 tuyến đường trọng điểm với 17 cụm tiểu cảnh; phường Lâm Viên - Đà Lạt thực hiện 6 tuyến đường hoa; phường Cam Ly - Đà Lạt chỉnh trang 6 tuyến đường; phường Xuân Trường - Đà Lạt triển khai công trình, tuyến đường hoa tại 12 tổ dân phố; phường Lang Biang - Đà Lạt thực hiện 6 tuyến đường.

Ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - cho biết, Festival năm 2026 là sự kiện văn hóa, kinh tế, du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, là thương hiệu đặc trưng của tỉnh nhà. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã và đang được triển khai rất khẩn trương. Tỉnh đang tập trung hoàn thiện các chương trình nghệ thuật đặc sắc, chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông, và lên phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý giá cả dịch vụ.

"Chúng tôi hướng tới một kỳ Festival đổi mới, sáng tạo, ấn tượng và phát huy tối đa sự tham gia của cộng đồng; đặc biệt là tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối Festival Hoa 2026 nhằm tạo cú hích lớn cho ngành dịch vụ, du lịch cuối năm", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định.