Lâm Đồng tăng tốc trong quý IV để đạt mục tiêu tăng trưởng 10%

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đại biểu tham dự buổi họp báo cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2026

Ngày 8/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo định kỳ thông tin tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn chủ trì.

Tăng trưởng tích cực

Theo Sở Tài chính Lâm Đồng, GRDP 9 tháng đầu năm ước tăng 8,51% so với cùng kỳ. Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,9%; công nghiệp, xây dựng tăng 10,64%; dịch vụ tăng 9,49%.

Mức tăng này thấp hơn kịch bản 9,2%, tạo áp lực lớn cho quý IV. Khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ cũng chưa đạt mức đề ra.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Nguyễn Trần Nhật Huy thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 84.105 tỷ đồng, tăng 12,09%. Giải ngân đầu tư công có chuyển biến nhưng đến ngày 30/9 mới đạt 55% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục là điểm sáng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 150.375 tỷ đồng, tăng 19,03%.

Lâm Đồng đón gần 18,47 triệu lượt khách, tăng 19,17%; khách quốc tế hơn 1,09 triệu lượt. Doanh thu du lịch đạt 51.263,7 tỷ đồng, tăng 22,51%.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của Lâm Đồng dự và theo dõi buổi họp báo

Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng 12,02%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,42%. Thu ngân sách nhà nước đến ngày 1/10 đạt hơn 26.058 tỷ đồng, bằng 75,68% dự toán địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh vẫn đối mặt với một số khó khăn. Nguồn thu từ đất còn thấp, một số dự án đầu tư vướng mắc kéo dài. Vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp có chiều hướng tăng.

Nhà báo Chu Quốc Hùng, Trưởng cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại Lâm Đồng trao đổi về thông tin điều chỉnh địa giới hành chính khu vực phía Nam tỉnh

Giải đáp nhiều vấn đề báo chí quan tâm

Tại buổi họp báo, các nhà báo tập trung trao đổi một số thông tin về điều chỉnh địa giới hành chính khu vực phía Nam, nhất là phương án liên quan Vườn quốc gia Cát Tiên.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Hữu Tuấn cho biết việc điều chỉnh đang được nghiên cứu theo nhiều phương án và chưa có phương án chính thức.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng Trần Hữu Tuấn thông tin sơ bộ về quá trình thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính khu vực phía Nam tỉnh

Về cấp phép xây dựng tại các phường trước đây là xã, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hồ Ngọc Phong Hải cho biết việc cấp phép căn cứ quy hoạch hiện hành. Trong thời gian chờ quy hoạch mới, quy hoạch hiện hành vẫn là cơ sở thực hiện.

Nhà báo Khắc Lịch, Báo Công an nhân dân quan tâm đến vấn đề khắc phục hậu quả thiên tai của Lâm Đồng

Liên quan đến thu gom rác thải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Đình Cường cho biết 120/124 xã, phường đang tổ chức thu gom. Trong đó, 94 địa phương đã hoàn tất hợp đồng, 30 địa phương đang hoàn thiện thủ tục.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Vũ Đình Cường thông tin về một số vấn đề báo chí quan tâm

Sở Tài chính cho biết tài sản công dôi dư sau sắp xếp được rà soát, cập nhật hằng tuần. Báo chí cũng đề nghị làm rõ các vấn đề về an toàn mùa mưa lũ, hạ tầng xuống cấp và kiến nghị dân sinh liên quan đến đất đai.

Lâm Đồng quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ quý IV

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn, quý IV là giai đoạn quyết định để Lâm Đồng hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng, giao chỉ tiêu cụ thể và gắn kết quả với trách nhiệm người đứng đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu tại buổi họp báo

Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dự án đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục và cải thiện môi trường kinh doanh. Tỉnh phấn đấu hoàn thành toàn bộ kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu các địa phương chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật, đồng thời chủ động, cởi mở và chia sẻ về những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Những cách làm tốt cần được lan tỏa, những hạn chế phải được ghi nhận và xử lý kịp thời. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đề nghị các đơn vị, địa phương cung cấp thông tin chính xác, kịp thời trước những vấn đề báo chí quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn cũng đề nghị các sở, ngành cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời trước những vấn đề báo chí quan tâm.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò cầu nối 2 chiều giữa chính quyền với người dân, phản ánh khách quan những kết quả, hạn chế và vấn đề cần tháo gỡ, góp phần tạo đồng thuận và thúc đẩy Lâm Đồng phát triển.

Các phóng viên, nhà báo Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn Lâm Đồng dự và theo dõi phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh