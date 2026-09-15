Lâm Đồng tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Chiều 15/9, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Tổ theo dõi địa bàn nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, thống nhất giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2026 và thời gian tới.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng dự và điều hành hội nghị

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng dự hội nghị

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ trưởng các tổ theo dõi địa bàn.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong tháng 8/2026, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai nhiệm vụ và cơ bản đạt kết quả đề ra. Thu ngân sách nhà nước đến ngày 3/9 đạt 23.976 tỷ đồng, bằng 73,97% dự toán Trung ương.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong tháng, toàn tỉnh phục vụ hơn 2,3 triệu lượt khách, trong đó có 98,8 ngàn lượt khách quốc tế, với doanh thu du lịch đạt 6.516 tỷ đồng.

Đồng chí Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tình hình địa bàn quản lý

Trong tháng, tỉnh thu hút 6 dự án đầu tư mới với tổng vốn 261 tỷ đồng và 5 triệu USD, trong đó có 1 dự án FDI. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 45,1% kế hoạch; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và một số dự án ngoài ngân sách còn gặp khó khăn.

Đối với công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án, toàn tỉnh đang tập trung xử lý 365 dự án. Đến ngày 15/9, tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn đối với 179 dự án, với tổng diện tích 6.880 ha.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng góp ý các nội dung về giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, tỉnh tập trung chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2026 - 2027, đưa 2 trường phổ thông nội trú tại xã Quảng Trực và xã Thuận An vào sử dụng. Công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đến nay đã được thực hiện cho hơn 2,4 triệu người, đạt 61,6% dân số.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương chú trọng bảo đảm triển khai sát quy định về y tế cơ sở

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai, đặc biệt là nhiệm vụ chuyển giao lĩnh vực dân vận về MTTQ được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ; MTTQ và các đoàn thể có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, nắm tình hình Nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tình hình theo dõi Tổ địa bàn số 5

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị chỉ ra một số hạn chế, khó khăn. Đáng chú ý, tình trạng đuối nước ở trẻ em vẫn xảy ra, vi phạm pháp luật về lâm nghiệp tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ phá rừng tăng 50%, diện tích rừng bị thiệt hại tăng 38%.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ còn chậm, một số tổ chức hội hoạt động chưa hiệu quả.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đời sống, việc làm, thu nhập của người dân, khó khăn của doanh nghiệp, những vấn đề trong lĩnh vực giáo dục, y tế, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hoạt động của hệ thống chính trị sau sắp xếp cấp thôn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, trong tháng 8, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao nhưng tình hình chung của tỉnh cơ bản ổn định, nhiều lĩnh vực có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số việc đã rõ nhưng xử lý còn chậm, có việc phát sinh ở cơ sở nhưng chưa được tháo gỡ, giải quyết đến cùng.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, trong khi tỉnh vẫn còn nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cần khẩn trương thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2026. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung tạo lập những động lực phát triển mới, không chỉ duy trì những kết quả đang có.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình tinh giản bộ máy cán bộ, giáo viên ngành giáo dục

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh khẩn trương rà soát các cơ hội phát triển từ việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại, gắn với du lịch, thương mại, dịch vụ, đầu tư và kết nối vùng, đẩy nhanh các dự án hạ tầng có khả năng tạo động lực lan tỏa.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

UBND tỉnh cần tập trung tháo gỡ những dự án có khả năng trở thành động lực tăng trưởng, nhất là các dự án cao tốc trọng điểm, năng lượng, công nghiệp, đô thị, du lịch và hạ tầng lớn. Dự án có khả năng tạo tăng trưởng phải được tập trung nguồn lực thúc đẩy; những dự án vướng mắc phải xác định rõ nguyên nhân, phương án xử lý, không để nguồn lực của Nhà nước và xã hội bị “đóng băng” vì thủ tục kéo dài.

Ngay từ đầu quý IV phải chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2027, lựa chọn các dự án có tính động lực, lan tỏa, thu hút và đúng trọng tâm, tránh phân tán nguồn lực. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Đối với yêu cầu hoàn thiện thể chế, quy hoạch và xử lý các tồn tại sau sáp nhập, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị HĐND, UBND tỉnh tăng cường phối hợp rà soát toàn diện các quy định, cơ chế, chính sách; xây dựng kế hoạch phân công xử lý cụ thể theo từng nhóm lĩnh vực; những nội dung không còn phù hợp phải được sửa đổi, nội dung còn thiếu phải bổ sung và những vấn đề chồng chéo phải được xử lý.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chậm nhất trong quý IV phải có chuyển biến rõ nét trong hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, xử lý những vướng mắc về đất đai, tài nguyên tại cơ sở và tháo gỡ các thủ tục, quy định đang cản trở sản xuất, đầu tư, kinh doanh.

Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các ban, sở, ngành tham dự hội nghị

Trong lĩnh vực giáo dục, UBND tỉnh chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tiếp tục rà soát điều kiện dạy và học, nhất là tại các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và các trường nội trú, hoàn thành đầy đủ các hạng mục còn lại của 2 trường phổ thông nội trú tại Thuận An và Quảng Trực trước ngày 30/9/2026, bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra.

Trong lĩnh vực y tế, các ngành, địa phương phải chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và dịch tả lợn châu Phi, bảo đảm thuốc, vật tư y tế và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, làm tốt công tác phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em.

Lãnh đạo các ban, sở, ngành tham dự hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đồng thời đề nghị MTTQ, các đoàn thể triển khai các hoạt động hướng mạnh về cơ sở; nắm chắc tình hình Nhân dân, nhất là những vấn đề phát sinh liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đất đai, môi trường, an sinh xã hội và đời sống Nhân dân.

Lâm Đồng mới phải hình thành cách làm mới, tư duy mới và tốc độ phát triển mới. Các cấp, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ tác động trực tiếp đến tăng trưởng, thu ngân sách, đầu tư, đời sống Nhân dân và ổn định xã hội, với tinh thần quyết liệt, chủ động và dám chịu trách nhiệm. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu các tổ theo dõi địa bàn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên Tổ tiếp tục bám sát cơ sở có trọng tâm, trọng điểm và có trách nhiệm đến cùng đối với những vấn đề đã phát hiện; chủ động phối hợp với các cấp, ngành xử lý triệt để kiến nghị của cấp xã, báo cáo, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy đối với những việc vượt thẩm quyền.