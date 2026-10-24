Lâm Đồng tăng tốc phát triển vốn rừng và chủ động kiểm soát vi phạm từ cơ sở

Sở hữu diện tích rừng lớn nhất cả nước với gần 1,13 triệu ha và tỷ lệ che phủ đạt gần 46%, tỉnh Lâm Đồng đang đứng trước những áp lực gia tăng từ nguy cơ cháy rừng và vi phạm lâm luật. Để giải bài toán này, tỉnh triển khai đồng bộ giải pháp "kép": Siết chặt kỷ cương, quy trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân gắn liền với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và tích lũy giá trị tín chỉ carbon.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp,việc bảo vệ nền tảng tài nguyên rừng không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ quản lý hành chính mà đã trở thành trụ cột cho chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.Tuy nhiên, thực tế 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận toàn tỉnh phát hiện hơn 420 vụ vi phạm lâm luật (tăng gần 23% so với cùng kỳ) và 21 vụ vi phạm quy định PCCC rừng. Thực tế này đặt ra đòi hỏi cấp thiết phải thay đổi tư duy quản trị, chuyển từ ứng phó thụ động sang chủ động kiểm soát rủi ro từ sớm, từ xa.

Thực tế 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận phát hiện hơn 420 vụ vi phạm lâm luật (Ảnh: C.H)

Nhằm siết chặt kỷ cương và nâng cao hiệu quả quản lý, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm tại các địa bàn trọng điểm như Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Quảng Phú và Nam Nung tổ chức cho toàn bộ lực lượng kiểm lâm địa bàn nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Điểm đột phá trong đợt chấn chỉnh này là cơ chế quy trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm sẽ xem xét, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân lơ là, buông lỏng quản lý; đồng thời giao Phòng Tổ chức, tuyên truyền và Xây dựng lực lượng lấy kết quả giữ rừng thực tế làm căn cứ trực tiếp để đánh giá thi đua cán bộ cuối năm.

Bên cạnh chế tài kỷ luật, công tác bảo vệ rừng được tối ưu hóa nhờ làn sóng chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ. Tại các địa bàn có địa hình chia cắt phức tạp như Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung (quản lý hơn 23.200 ha) hay Vườn quốc gia Tà Đùng (quản lý gần 20.600 ha), lực lượng bảo vệ rừng đã ứng dụng hiệu quả Bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART), thiết bị định vị GPS và bản đồ số. Đặc biệt, việc đưa thiết bị bay không người lái (UAV) vào vận hành đã giúp mở rộng tầm giám sát từ trên cao, kịp thời phát hiện các dấu hiệu xâm hại, lấn chiếm hoặc nguy cơ cháy rừng ở những vùng lõi khó tiếp cận.

Lâm Đồng đẩy mạnh công nghệ số như sử dụng thiết bị UAV, phần mềm SMART, GPS và bản đồ số phục vụ giám sát diện tích rừng từ trên cao. (Ảnh: C.H)

Song song với nhiệm vụ bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên hiện có, Lâm Đồng đang đẩy mạnh công tác phát triển vốn rừng. Tận dụng điều kiện thời tiết mùa mưa, các đơn vị chủ rừng đang tập trung nhân lực, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật lâm sinh để đẩy nhanh tiến độ trồng mới và chăm sóc rừng non. Tính đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh đã trồng mới gần 2.500 ha rừng tập trung (đạt trên 80% kế hoạch) và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh hơn 1.750 ha (đạt trên 90% kế hoạch).

Việc kết hợp chặt chẽ giữa siết chặt trật tự chấp pháp, ứng dụng công nghệ giám sát hiện đại và thúc đẩy phát triển rừng trồng không chỉ giúp Lâm Đồng giữ vững độ che phủ rừng cao nhất cả nước, mà còn tạo môi trường quản trị minh bạch,bảo vệ sinh thái bền vững và gia tăng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng doanh nghiệp cùng người dân địa phương.