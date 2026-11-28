Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (ở giữa); Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp (bên phải); Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út đồng chủ trì hội nghị

Sáng 28/11, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2026; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và được kết nối trực tuyến đến 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, trong bối cảnh vận hành bộ máy mới sau sáp nhập, dù một số chỉ tiêu chưa đạt kỳ vọng nhưng nhiều lĩnh vực của Lâm Đồng đã tạo bước đột phá rõ nét so với đầu năm.

Nổi bật là xử lý tài sản công dôi dư, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. Công tác xúc tiến đầu tư, thu hút khách du lịch đạt kết quả tích cực. Các chỉ tiêu về y tế, khám sức khỏe toàn dân, thanh tra, kiểm tra và an ninh, trật tự đều được giữ vững.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu toàn hệ thống phải tập trung toàn lực cho 32 ngày “nước rút”, với tinh thần “không có ngày nghỉ"

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, guồng máy hiện đang vận hành thông suốt và tạo đà bứt phá rõ nét. Các sở, ngành, địa phương không được chủ quan, lơ là. Tất cả phải tập trung toàn lực cho 32 ngày “nước rút”, với tinh thần “không có ngày nghỉ”.

32 ngày còn lại của năm 2026 chính là chặng đua quyết định để về đích toàn diện. Các cấp, ngành, địa phương tập trung cao độ, tổng rà soát từng phần việc với kỷ luật thực thi cao nhất, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bỏ sót hay tồn đọng nhiệm vụ khi khép lại năm 2026. Đối với những 'nút thắt' khó hoàn thành, các đơn vị phải chủ động báo cáo sớm để lãnh đạo tỉnh kịp thời tháo gỡ, chỉ đạo. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương tập trung đánh giá chỉ tiêu thực hiện năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Những chỉ tiêu còn đạt thấp được các đơn vị phân tích, báo cáo phương án khắc phục trong giai đoạn “nước rút”.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2026

Liên quan đến tăng trưởng, Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến nhấn mạnh, bên cạnh các chỉ tiêu vượt kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư công đang tăng tốc rất tốt và sẽ đóng góp lớn vào tăng trưởng cuối năm.

“Ước tính GRDP của tỉnh năm 2026 đạt khá. Dù chưa như kỳ vọng nhưng tăng trưởng của Lâm Đồng quý sau luôn cao hơn quý trước. Thời gian còn lại của năm 2026, các sở, ngành, địa phương cần nỗ lực, quyết tâm lớn hơn, nhất là giải ngân vốn đầu tư công để tiếp tục cải thiện mức tăng trưởng này”, ông Tiến cho biết.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu của ngành trong năm 2026

Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân cho biết, trong 11 tháng qua, ngành luôn bám sát kịch bản tăng trưởng và dự kiến các chỉ tiêu đều đạt, vượt kế hoạch.

Về giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, dù nguồn vốn Trung ương mới bố trí từ tháng 7/2026, nhưng toàn ngành cam kết đạt tỷ lệ giải ngân trên 95% trong tháng 12/2026 và hoàn thành 100% vào tháng 1/2027.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị

“Về cơ sở dữ liệu đất đai, toàn ngành đã triển khai đợt cao điểm chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu tại các địa phương, đạt khoảng 83,67% tính đến ngày 30/11. Trong tháng 12/2026, sở sẽ tiếp tục mở đợt cao điểm, phấn đấu giúp các địa phương hoàn thành chỉ tiêu này”, ông Tân cam kết.

Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên nêu khó khăn trong tổ chức khám sức khỏe toàn dân ở một số địa bàn

Ở lĩnh vực y tế, Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ rà soát dữ liệu, tránh trùng lặp đối tượng khám, chữa bệnh.

Sở Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương cập nhật dữ liệu lên hệ thống làm cơ sở đối chiếu, xác định chính xác kết quả khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Đại diện phường Xuân Trường - Đà Lạt báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 tại địa phương

Giải trình về tiến độ vốn đầu tư công còn thấp, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt Trương Trung Thắng cho biết, nguồn vốn bổ sung lớn khiến tỷ lệ thực hiện tại địa phương giảm. Hiện phường đã hoàn tất các thủ tục, hồ sơ liên quan và cam kết phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân trong năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị, Đặc khu Phú Quý thông tin hiện còn 3 chỉ tiêu chưa hoàn thành. Địa phương cam kết giải ngân 100% vốn khoa học và công nghệ, hoàn thành 80% chỉ tiêu làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, giải ngân 90% vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều đề nghị cơ quan Thống kê tỉnh hướng dẫn cụ thể các địa phương trong thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng

Về cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, Chủ tịch UBND xã Nam Dong Bùi Công Cường cho hay, vướng mắc hiện nay là do số liệu giữa địa phương và văn phòng đăng ký đất đai khu vực còn chênh lệch. Xã đã hoàn thành rà soát, lập hồ sơ chuyển đến văn phòng đăng ký đất đai để cập nhật lên hệ thống.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng các đơn vị, địa phương cần tập trung rà soát, hoàn thiện đề án vị trí việc làm. Tất cả đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bố trí, điều chuyển nhân lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tôn Thiện Đồng đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện đề án vị trí việc làm, qua đó, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bố trí, điều chuyển nhân lực phù hợp

Để thúc đẩy tăng trưởng, cơ quan Thống kê tỉnh cần hướng dẫn cụ thể hơn các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho cấp xã, phường, giúp địa phương nắm rõ và bám sát mục tiêu thực hiện.

Về phía các Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng phục vụ dự án. Các sở, ngành, địa phương cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út đề nghị các sở, ngành, đơn vị phối hợp, tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng phục vụ các công trình

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười ghi nhận ý kiến đóng góp tâm huyết của các ban Đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương. Trong chặng “nước rút” năm 2026, toàn tỉnh cần tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn được giao, nhất là nguồn vốn từ năm 2025 chuyển sang.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu toàn hệ thống ngay từ bây giờ phải chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng của năm 2027

Về gỡ khó cho doanh nghiệp và xử lý tài sản công dôi dư, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát lần cuối. Tất cả phải quyết tâm tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho doanh nghiệp và tính toán phương án xử lý hết số tài sản dôi dư còn lại ngay trong năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý các đơn vị, địa phương chủ động bố trí nhân lực và điều kiện làm việc. Các cơ quan cần phát huy tinh thần chia sẻ, tính toán điều tiết nhân sự cho những địa phương còn thiếu. Người đứng đầu cơ sở phải kịp thời phản ánh khó khăn về điều kiện làm việc theo tinh thần “khó đâu báo cáo ngay tại đó” để UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý các đơn vị, địa phương chủ động bố trí nhân lực và điều kiện làm việc, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao

Đối với kịch bản tăng trưởng năm 2027, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu toàn hệ thống bắt tay vào việc ngay từ bây giờ. Cơ quan Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện kịch bản này trước giữa tháng 12/2026.

Kịch bản tăng trưởng năm 2027 phải được tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm mức tăng trưởng khả quan cho cả nhiệm kỳ. Đây cũng là cơ sở để các đơn vị, địa phương triển khai công việc ngay từ những ngày đầu tháng 1/2027. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười